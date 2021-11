iPad mini forse avrà lo schermo ProMotion fino a 120Hz

Anche se Apple ha introdotto il nuovo iPad mini completamente rivisto di quinta generazione a settembre (qui la recensione di macitynet), sembra che la multinazionale di Cupertino stia già testando schermi forniti da Samsung per un futuro modello dotato di tecnologia ProMotion, quindi con frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz.

Purtroppo l’anticipazione non proviene da fonti con affidabilità comprovata, per questa ragione occorre tenerne conto ma con un buon grado di cautela. Anche i dettagli forniti scarseggiano e non convincono del tutto, salvo la precisazione che si tratterebbe di display con la stessa diagonale del modello attuale, quindi da 8,3 pollici. Il post originale apparso in Corea sostiene che potrebbe trattarsi di una variante iPad mini Pro, con capacità di archiviazione a partire da 128GB.

Occorre anche rilevare che finora Apple ha implementato la tecnologia ProMotion esclusivamente nei suoi dispositivi e computer di punta: iPad Pro da 11 e 12,9 pollici e recentemente, per la prima volta, negli iPhone 13 Pro, oltre che nei MacBook Pro 2021. All’appello quindi mancano ancora diversi altri prodotti di Cupertino, in ogni caso, magari non subito ma nel giro di un paio di anni, Apple potrebbe portare ProMotion anche su dispositivi meno costosi.

Ma c’è un’altra ragione che potrebbe spingere Apple a realizzare un iPad mini ProMotion. Poco dopo l’inizio delle vendite infatti alcuni utenti hanno notato il cosiddetto effetto gelatina in inglese jelly scrolling, con un allineamento non perfetto quando si scorre all’interno di documenti di testo e pagine web tenendo il tablet in posizione verticale.

L’effetto, tipico degli schermi LCD, è appena percepibile e per la maggior parte degli utenti risulta evidente solo osservandolo in video molto rallentati. In ogni caso Apple potrebbe ridurlo ulteriormente o del tutto implementando in iPad mini un display ProMotion. Prima di puntare su questa novità però occorre attendere ulteriori conferma da altre fonti.

In questo articolo il nuovo piccolo tablet di Apple a confronto con iPad Air di cui sembra per diversi aspetti una versione in miniatura. Qui invece gli accessori da comprare subito per iPad mini 6.