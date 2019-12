Roland GO:PIANO con Alexa, la rivoluzione per tastieristi

A quasi un anno dalla presentazione del GO:PIANO88, Roland ha finalmente reso disponibile la sua tastiera connessa proponendola anche in una versione speciale con Alexa.

Grazie all’assistente vocale di Amazon incorporato nella tastiera, gli utenti possono controllare gran parte delle sue funzioni attraverso la voce: basta dire ad esempio “Alexa, metti il Vintage EP” per cambiare il suono della tastiera con quello segnalato, senza doverlo quindi cercare manualmente con i pulsanti fisici scorrendo tra i vari suoni preinstallati.

Come mostrato nel video di presentazione, con i comandi vocali si può anche richiamare l’assistente per avviare la riproduzione di un brano o di una playlist sfruttando il proprio abbonamento ad Amazon Music (disponibile gratuitamente per i clienti Prime o, con un abbonamento mensile, nella versione Unlimited), oppure si può attivare il metronomo ad una determinata velocità per esercitarsi nelle fasi di studio.

Ma Roland GO:PIANO con Alexa si può connettere via Bluetooth anche al tablet, che così diventa un vero e proprio strumento didattico grazie all’applicazione abbinata. Trasformandosi in una sorta di spartito digitale è infatti possibile studiare nuovi brani e perfino registrare le proprie esercitazioni per riascoltarsi e capire meglio come migliorarsi. Anche in questo caso Alexa riesce a semplificare le cose con comandi come “Alexa, avvia la registrazione” che vanno ad eliminare l’interazione fisica con i pulsanti della tastiera.

Questa tastiera, disponibile nella versione con 61 tasti – pari cioè a 5 ottave – al momento solo negli Stati Uniti al prezzo di 500 dollari, è abbastanza portatile (pesa appena 4 chili) e supporta il funzionamento a batteria per poter essere svincolati dai cavi, anche se in questa configurazione non sarà possibile usare Alexa.