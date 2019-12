Apple Pro Display XDR si può sfruttare anche con l’iMac Pro ma con limitazioni

Apple ha indicato i vari Mac compatibili con il Pro Display XDR. Il monitor è compatibile con i seguenti modelli di Mac aggiornati a macOS Catalina 10.15.2 o versioni successive: Mac Pro (2019) con GPU MPX Module, MacBook Pro 15″ 2018 o successivo, MacBook Pro 16″ 2019, iMac 21,5″ 2019 e iMac 27″ 2019.

Nelle specifiche Apple non ha stranamente indicato l’iMac Pro, non è chiaro se per errore o per qualche funzionalità non gestibile. Il sito 9to5Mac riferisce che è possibile sfruttare Apple Pro Display XDR in abbinamento all’iMac Pro usando l’eGPU o eGPU Pro di Blackmagic, GPU esterna che è possibile collegare a qualsiasi Mac con porta Thunderbolt 3.

Un altro dettaglio interessante che rivelano le specifiche del Pro Display XDR è la presenza di una porta upstream per Mac Pro o altro host Thunderbolt , in grado di ricaricare dispositivi host a 96W: è in pratica possibile ricaricare senza problemi il MacBook Pro 16″ usando il cavo di ricarica USB-C.

Confirmation that the #iMacPro does drive the #ProDisplayXDR 🧐 At 5k. Not 6k. pic.twitter.com/3k91J00IzY — Thomas Grove Carter ✂️ (@thomasgcarter) December 13, 2019

L’utente Thomas Grove Carter ha avuto modo di provare il Mac Pro e il Pro Display XDR, e conferma che quest’ultimo è compatibile con l’iMac Pro ma la risoluzione è limitata a 5K (non viene in pratica sfruttata la risoluzione 6K offerta dal display). Qualcuno intanto si sta già chiedendo se il Pro Display XDR funzionerà collegato alla porta USB-C di iPad Pro.

Quest’ultimo, lo ricordiamo, utilizza il protocollo DisplayPort e supporta le connessioni ai display USB-C con risoluzioni fino a 5K ma non supporta alcuni display Thunderbolt 3 come il display LG UltraFine 5K.