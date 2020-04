Google Arts and Culture trasforma i selfie in opere d’arte iconiche

Sono davvero tante le applicazioni in App Store che usano i filtri per trasformare le foto in opere d’arte. Questo grazie a filtri che sfruttano tecniche ad acquerello, ad esempio, o all’incremento di contrasti e colori. Adesso, grazie a Google, è possibile rinnovare le proprie foto e trasformare i ritratti in opere d’arte iconiche.

Art Transfer è una nuova funzionalità dell’app Google Arts & Culture che consente di applicare le caratteristiche di dipinti famosi alle proprie foto, dagli audaci turbinii di Vincent van Gogh alle surreali pennellate di Frida Kahlo. È alimentato da un modello algoritmico che non si limita a fondere immagini o sovrapporre le foto, ma restituisce un risultato unico dell’immagine, ispirato allo specifico stile artistico prescelto. Peraltro, tutto accade direttamente sul dispositivo, senza dunque inviare immagini al cloud.

Per provarlo, è sufficiente aprire il menu della fotocamera nell’app Google Arts & Culture e scegliere l’opzione “Art Transfer”. E’ possibile scattare o selezionare una foto, quindi scorrere tra dozzine di capolavori per scegliere lo stile desiderato da utilizzare. Tramite l’icona delle forbici si potrà anche selezionare a quali parti dell’immagine vuoi applicare lo stile.

Ricordiamo, peraltro, che Google Arts & Culture vi permette di apprezzare dal vostro smartphone numerose opere d’arte; un giro virtuale tra i musei, proprio in questo periodo di quarantena, non potrà che essere di aiuto.

Ed infatti, Google Arts & Culture offre migliaia di risorse online da consultare, collezioni d’arte da scoprire, curiosità legate alla ricerca e ai progetti di architetti, registi, scrittori, fotografi e creativi. In questo momento in cui per le disposizioni per il contenimento del Coronavirus non è possibile accedere a musei o viaggiare, Google Arts & Culture è una risorsa culturale da non sottovalutare per continuare ad allenare la propria curiosità o dedicarsi comunque ai propri interessi.

Google Arts & Culture si scarica gratis sia su iOS, che su Android.