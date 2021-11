Spotify presenta il podcast Gli ultimi giorni di Maradona

Il prossimo 25 novembre ricorre il primo anniversario della morte di Diego Armando Maradona e Spotify ha ripercorso gli ultimi concitati e misteriosi giorni della sua vita nel nuovo podcast originale Gli ultimi giorni di Maradona.

Lo show, il cui trailer è già disponibile sulla piattaforma e con il primo episodio che sarà pubblicato martedì 23 novembre, viene descritto come una profonda e onesta indagine, condotta da Mariano Pagella di Adonde Media insieme a Spotify Studios sulle sue più recenti imprese sportive, sui momenti finali della vita del Pibe de Oro e sull’enorme impatto che la sua morte ha avuto in tutto il mondo. Il podcast è arricchito da interviste esclusive con coloro che erano più vicini a Diego nel novembre 2020.

L’originale Spotify si snoderà attraverso sei episodi, nel primo dei quali si passa dal racconto della sequenza degli eventi del giorno della sua morte a come si è arrivati a una inchiesta per omicidio colposo. Il podcast ripercorre anche gli ultimi difficili anni di Diego, dal ritorno in Argentina nel 2018, come allenatore del Gimnasia y Esgrima La Plata, fino al ricovero domiciliare negli ultimi giorni di vita.

Il podcast è il primo show originale di Spotify ad essere lanciato contemporaneamente in sei mercati diversi, e ogni adattamento locale, in Italia curato da Show Reel Agency (parte di Show Reel Media Group), ha un proprio narratore incaricato di guidare l’ascoltatore negli ultimi giorni di Diego. A interpretare il podcast per il mercato italiano è l’attore Salvatore Esposito, protagonista della celebre serie TV Gomorra e della serie internazionale Fargo oltre che grande tifoso del Napoli, che nel 2017 è riuscito a coronare il suo sogno di incontrare il campione argentino.

Anche negli altri mercati il racconto è stato affidato a voci autorevoli e riconoscibili, come l’allenatore ed ex campione francese Thierry Henry per la Francia e il Regno Unito, il giornalista argentino Matías Martín per l’Argentina, l’ex calciatore e compagno di squadra di Diego ai mondiali messicani del 1986 Jorge Valdano per la Spagna e l’America latina e il giornalista brasiliano Juca Kfuori per il Brasile.

«Sono orgoglioso di annunciare il nostro primo lancio simultaneo e globale di un podcast, adattato in 6 lingue diverse. Si tratta di un’ulteriore e importante tappa nel nostro percorso per diventare la principale piattaforma audio globale» commenta Courtney Holt, Global Head of Podcasts and New Initiatives di Spotify.

«Diego Maradona è una delle figure sportive più popolari a livello mondiale, e sono entusiasta di condividere questa avvincente indagine in più lingue perché tutti possano ascoltarla. Questo podcast dimostra che Spotify è in una posizione unica per creare una programmazione autentica e fatta di contenuti rilevanti per gli ascoltatori di tutto il mondo».

