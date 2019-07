Rotor Riot v2, il controller MFi per iPhone compatibile con i droni con Lightning e Bluetooth

Non sono molti i modelli di controller compatibili con iPhone, ed è per questo che l’arrivo di un nuovo protagonista non può che fare la felicità degli amanti dei videogiochi. Prende il nome di Rotor Riot v2, e tra le sue particolarità il supporto a centinaia di app compatibili, da scovare tramite l’app proprietaria Ludu Mapp.

Il controller Rotor Riot versione 2 si collega direttamente al dispositivo iOS tramite cavo Lightning, eliminando così qualsiasi latenza o ritardo che può riscontrarsi quando si utilizza una connessione Bluetooth. Altro vantaggio della connessione cablata è che il controller Rotor Riot non integra batterie, quindi non vi sarà alcuna possibilità che si scarichi durante una partita.

Peraltro, assicura il produttore, il controller Rotor Riot assorbe meno energia di un paio di auricolari, quindi non riuscirà a buttar giù la batteria di iPhone mentre si gioca in movimento.

Non è necessaria alcuna installazione per il suo utilizzo, essendo sufficiente collegare il controller al dispositivo. I centinaia di giochi disponibili possono essere trovati nell’app affiliata Ludu Mapp, disponibile per il download su App Store. Per chi se lo stesse chiedendo, naturalmente Rotor Riot è compatibile con Fortnite.

Approvato da Apple anche per il supporto ai pulsanti L3 / R3 solitamente adibiti al fuoco. E’ compatibile anche con i droni più comuni sul mercato, offrendo così maggiore versatilità rispetto ad un comune joypad da gaming.

Per acquistare Rotor Riot v2 vi rimandiamo direttamente alle pagine Amazon, dove ha un costo di 69,99 euro, mentre Ludu Mapp è disponibile al download gratis direttamente da qui.

La distribuzione in Italia è affidata ad Accessory Line e potete trovarlo anche in molti Apple Premium Reseller.