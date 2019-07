In arrivo la Mercedes Classe A in versione ibrida plug-in

La Mercedes Classe A arriverà a breve anche in versione ibrida plug-in: il debutto della Mercedes-Benz A 250 ed EQ Power (questo probabilmente il nome della variante ibrida) dovrebbe avvenire in occasione del Salone di Francoforte (12-22 settembre) con commercializzazione effettiva prevista per l’inizio del prossimo anno.

Le anticipazioni puntano a un motore turbo benzina 1.3 litri da 160 cavalli che sarà abbinato a un’unità elettrica in grado di portare la potenza complessiva a oltre 260 cavalli.

La Mercedes Classe A 250e dovrebbe essere in grado di percorrere oltre 60 chilometri in modalità elettrica (ciclo misto WLTP) alla velocità massima di 140 km/h, limitata elettronicamente in modo da garantire una maggiore durata della batteria. Anche il serbatoio della benzina è stato modificato (passa da 45 a 35 litri), ridotto per fare spazio alla batteria collocata sotto il sedile posteriore.

Per la ricarica fino a 22 kW delle batterie, prodotte dalla società Accumotive di proprietà Daimler, non sono stati indicati i tempi: ulteriori dettagli saranno resi noti probabilmente a Francoforte. In ogni caso, secondo quanto segnala il sito Autocar, il “pieno” di energia dovrebbe essere possibile in meno di un’ora.

Sarà interessante conoscere altre curiosità relative all’inedito cambio a otto rapporti concepito per essere abbinato al motore elettrico. Il nuovo powertrain elettrico plug-in dovrebbe essere montato in seguito anche su Classe B 250e, CLA 250e e sulla GLB 250e, nell’ottica del piano di sviluppo della gamma Eq già annunciata dal costruttore tedesco.