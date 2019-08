Runkeeper dice addio all’app per smartwatch Android

Sugli smartwatch Android sta per sparire, mentre sugli Apple Watch dovrebbe restare. L’app Runkeeper, utilizzata da milioni di utenti per tracciare la propria attività fisica, non sarà più disponibile per i dispositivi con Wear OS a partire dalla versione 9.13 che sarà rilasciata nelle prossime settimane.

Secondo le dichiarazioni ufficiali, l’azienda si definisce “non più in grado” di portare avanti lo sviluppo dell’app, tuttavia in risposta ad un utente che aveva recentemente chiesto maggiori informazioni in merito al servizio, la società aveva spiegato che l’app Runkeeper per Wear OS non offre un’esperienza soddisfacente per gli utenti ed è difficilmente migliorabile a causa delle limitate risorse a disposizione.

Oltretutto pare che gli utenti che ne fanno attualmente uso sono troppo pochi da giustificarne ulteriori investimenti per gli sviluppi futuri e ciò avrebbe convinto la società a smettere di lavorarci sopra e toglierla dal mercato. C’è da dire che Runkeeper non è la prima a prendere una decisione del genere: lo scorso anno anche Instagram ha terminato il supporto dell’app per Apple Watch insieme a Slack, la cui app per l’orologio di Apple era stata definita “non necessaria”.

Come dicevamo però i motivi legati all’addio dell’app Runkeeper per Wear OS sono diversi da quelli che hanno spinto le altre aziende visto che dovrebbe permanere invece la controparte per Apple Watch. Nel momento in cui scriviamo infatti non è stata dichiarata ufficialmente l’intenzione di intraprendere lo stesso percorso per tale applicazione che appunto, vuoi per il più vasto pubblico e il miglior sviluppo dell’ecosistema, dovrebbe continuare ad esistere.