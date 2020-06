I modelli di iPhone 12 svelano stile iPad Pro e confronto dimensioni

In rete sono già apparsi schemi tecnici, modelli CAD, rendering e anche i calchi ma i nuovi modelli non funzionanti di iPhone 12, in inglese indicati come unità dummy o mockup, per la prima volta mostrano più in dettaglio come potrebbe essere il nuovo design più squadrato in stile iPad Pro e soprattutto un primo confronto delle dimensioni dei quattro terminali della nuova gamma.

Infatti mentre i calchi visti negli scorsi giorni sono realizzati in stampa 3D a partire da un singolo blocco dello stesso metallo, i nuovi modelli iPhone 12 impiegano materiali diversi per retro, bordi e blocco fotocamere, offrendo così un’idea più realistica del possibile aspetto finale. In questo caso il retro è realizzato in bianco e anche in grigio scuro, che potrebbe essere il classico Grigio siderale o Space Gray impiegato da anni da Cupertino. Invece i bordi laterali sono in metallo lucido, somigliante all’alluminio o acciaio inossidabile, usati da Apple da anni per i suoi terminali top di gamma.

Spiccano i profili laterali squadrati e anche gli angoli meno arrotondati, in linea con stile e design alla iPhone 4 e iPhone 5 e più recentemente con quello degli iPad Pro, una caratteristica anticipata da diversi mesi. Tra le fotografie più interessanti pubblicate dal leaker Sonny Dickson che riportiamo in questo articolo, il confronto delle dimensioni tra i terminali da 5,4”, 6,1” e 6,7”. Ricordiamo che in tutto sono attesi quattro nuovi iPhone 12, di cui due da 6,1”.

Per un confronto con la gamma attuale ricordiamo che l’attuale iPhone 11 è dotato di uno schermo LCD da 6,1”, così il modello di iPhone 12 da 6,1” al centro si presume avrà dimensioni simili. Purtroppo in nessuna delle fotografie viene mostrata la parte frontale, in ogni caso sia il notch per Face ID che il gruppo fotocamere posteriore non viene ritenuto affidabile, cos’ come mostrato in questi modelli.

Tutti sono caratterizzati da tre fotocamere ma per iPhone 12 da 5,4” e anche per il modello meno costoso da 6,1” è prevista una doppia fotocamera, mentre su quello top di gamma da 6,7” sono previste tre fotocamere più sensore di profondità LiDAR come quello già impiegato negli ultimi iPad Pro 2020.

Rimane l’incognita notch: secondo alcuni leaker Apple ridurrà sensibilmente le dimensioni dell’intaglio nello schermo, secondo altri invece rimarrà identico a quello attuale. Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet; invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.