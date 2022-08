Samsung, con Galaxy Watch sfiderà più Garmin che Apple

Un Galaxy Watch per le persone «con la passione per la vita all’aria aperta» e per quelle che vogliono «lavorare per ottenere la migliore versione di sé». E’ con queste parole che il vicepresidente esecutivo di Samsung ha stuzzicato la curiosità dei fan, in un momento strategico per l’azienda visto che tra pochi giorni (il 10 agosto) si terrà l’evento Galaxy Unpacked dove, tra gli altri, potrebbe essere presentato proprio questo dispositivo.

Non è chiaro se si tratta proprio del Galaxy Watch 5 o di una sua variante; ad ogni modo stando alle sue parole sembra più un rivale di un Garmin (magari del Venu 2) che dell’Apple Watch Serie 7. Ma sapendo che Apple starebbe lavorando ad un terzo modello per il suo prossimo smartwatch che dovrebbe essere di tipo “rugged”, non stupisce scoprire che anche Samsung stia cercando di diversificare la sua linea di indossabili con un modello di questa categoria, andando così a conquistare una più ampia fetta di clienti.

Nell’articolo pubblicato sul blog aziendale TaeJong Jay Yang, che oltre ad essere vicepresidente esecutivo ricopre anche il ruolo di capo del team di ricerca e sviluppo di Samsung per quanto concerne il segmento della salute, spiega che ognuno di noi ha un’idea diversa riguardo al significato dell’essere in salute: per alcuni si tratta solo di raggiungere un certo numero di passi giornaliero e fare un po’ di movimento, mentre per altri – scrive – significa demolire il record della settimana precedente in modo da raggiungere una prestazione fisica migliore.

Sulla base di ciò per Samsung l’obiettivo diventa così quello di creare una tecnologia che consenta alle persone di raggiungere i propri obiettivi personali, qualunque essi siano. Così per alcuni un Galaxy Watch 4 è più che sufficiente per tenersi in forma (visto che monitora già i passi, la distanza percorsa, la frequenza cardiaca e il sonno), ma monitorare anche la composizione corporea potrebbe risultare eccessivo; per gli sportivi più ambiziosi invece questo dato potrebbe essere rilevante.

Così, se la linea attuale di Galaxy Watch non è in grado di accontentare questi ultimi, sembra che invece la prossima serie abbia in serbo almeno un modello che possa fare il suo lavoro all’aria aperta, magari con l’aggiunta di una migliore resistenza ad urti e cadute e una batteria che dura di più.

Per saperne di più è ormai questione di giorni. Nel frattempo se volete scoprire tutto quel che si conosce sui prossimi Apple Watch Serie 8 potete dare un’occhiata a questo articolo riepilogativo.