Chiave dell’auto su Apple Wallet di iPhone o Apple Watch, in arrivo supporto veicoli Volvo e Audi

Apple sta preparando il supporto per la chiave dell’auto all’app Wallet – la funzione che consente di utilizzare iPhone o Apple Watch per bloccare, sbloccare e mettere in moto l’auto – offrendo questa possibilità per alcuni veicoli Volvo, Polestar e Audi.

A scriverlo è il sito statunitense Macrumors spiegando di avere individuato riferimento nel codice di backend dell’app Wallet.

Per aggiungere e utilizzare la chiave dell’auto su iPhone o Apple Watch, serve ovviamente un’auto compatibile con questa funzione, un iPhone XS o seguenti, oppure Apple Watch Series 5 o seguenti.

Quando si aggiungiela chiave dell’auto all’app Wallet, la modalità rapida si attiva automaticamente; quest’ultima consente di utilizzare la chiave dell’auto senza dover sbloccare il dispositivo o effettuare l’autenticazione con Face ID, Touch ID o un codice.

Con alcune auto, è possibile utilizzare l’accesso passivo per bloccare, sbloccare o mettere in moto l’auto (basta avere a portata di mano il proprio dispositivo). È possibile fare in modo che quando l’utente si avvicina all’auto questa si sblocca, metterla a moto una volta all’interno e bloccarla quando l’utente si allontana dall’auto.

La chiave dell’auto con Apple Wallet su iPhone o Apple Watch è supportata dal 2022 con alcune vetture di BMW, BYD, Hyundai/Genesis/Kia, Lotus, Mercedes-Benz e RAM (a questo indirizzo l’elenco: quelle che supportano la tecnologia car key si riconoscono per il simbolo della chiave prima del modello).

Lo scorso anno Il Car Connectivity Consortium (CCC) – gruppo industriale che include aziende quali Ford, GM, BMW, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, e produttori di telefoni quali Apple, Samsung, Xiaomi, e altri ancora – ha annunciato un nuovo programma di certificazione per le chiavi digitali che usano la tecnologia Near-Field Communication(NFC), con tanto di logo dedicato.