Lo Standard Digital Key per le auto diventa ufficiale

Il Car Connectivity Consortium (CCC) – organizzazione per la creazione di standard intersettoriali impegnata nello sviluppo di soluzioni di connettività dal dispositivo al veicolo – ha annunciato che il profilo di protezione applet CCC Digital Key è conforme agli standard dell’Ufficio federale tedesco per la sicurezza informatica (Federale Bureau voor Informatiebeveiliging, BSI).

CCC Digital Key diventa così la sola applicazione digitale chiave a ricevere tale certificazione di sicurezza, attestante che questo componente della più ampia architettura CCC soddisfa la soglia più alta richiesta, per cui gli OEM che realizzano dispositivi e veicoli possono garantire che i loro utenti siano in grado di accedere in sicurezza al proprio veicolo, creare ed eliminare chiavi digitali, condividere chiavi digitali e avviare il veicolo stesso.

I produttori devono far sì che le chiavi digitali siano progettate e realizzate in modo da prevenire attacchi software e hardware, come manomissioni, intrusione nel sistema di archiviazione, clonaggio, attacchi relay e accesso non autorizzato.

La verifica BSI si applica alla CCC Digital Key Release 3, che definisce l’interfaccia standardizzata tra il veicolo e il dispositivo come un’interfaccia wireless basata sulla comunicazione di prossimità (NFC, near field communication) progettata per la trasmissione dati diretta dal veicolo al dispositivo e sarà implementata in successivi aggiornamenti delle specifiche.

Il Car Connectivity Consortium (CCC) è un’organizzazione che si occupa dello sviluppo di tecnologie di connettività dallo smartphone al veicolo. Rappresenta una vasta parte dei settori automotive e dello smartphone globali e conta oltre 200 aziende membri – produttori di smartphone e veicoli, fornitori di primo livello (Tier 1) di componenti automobilistici, produttori di chip/dispositivi a semiconduttori, produttori di impianti antifurto e altri ancora.

Nel suo Consiglio di amministrazione siedono rappresentanti di: Apple, BMW, CARIAD, DENSO, Ford, General Motors, Google, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, NXP, Panasonic, Samsung, Thale e Xiaomi.

