L’inventore del miglior spot Apple degli ultimi anni se ne va

Il creativo che ha dato vita al più elogiato spot Apple degli ultimi anni se ne va. Lo riferisce il sito The Drum quando afferma ce Arnau Bosch Vergés, tra i lead creatives di Apple, ha lasciato l’agenzia TBWA\Media Arts Lab per lavorare a tempo pieno ad una piattaforma social media da lui creata e dedicata ai musicisti.

Vergés è conosciuto per suoi lavori con Robbin Ingvarsson e Kako Mendez. Tra i sui lavori più noti c’è “Welcome Home”, lo spot dedicato a HomePod di Apple, vincitore di vari premi nel settore e considerato il più riuscito annuncio pubblicitario della Mela degli ultimi anni.

La partenza di Bosch arriva in un periodo particolare in Apple. Pochi giorni addietro è stata annunciata la partenza di Jony Ive, Chief Design Officer che lascerà l’azienda entro l’anno per fondare una società di design indipendente che avrà a ogni modo Apple fra i suoi principali clienti. Apple ha ad ogni modo assunto Nick Law, in precedenza direttore creativo della multinazionale Publicis Group, la terza azienda più grande nel mondo della pubblicità.

Bosch a quanto pare rimarrà a Los Angeles per concentrarsi sulla crescita degli utenti di SoundStorming, piattaforma di social media da lui creata per i musicisti. Quest’ultima consente di memorizzare e condividere registrazioni direttamente con un’app, incoraggia la collaborazione e permette di ottenere feedback da altri uteti con un unico ecosistema.

SoundStorming è stata co-fondata con l’imprenditrice Alicia Rius e nel Consiglio ha il supporto di Jon Kraft (co-fondatore di Pandora) e Steven Turner (ex executive creative director di TBWA\Media Arts Lab).

“Dopo aver lavorato per un brand così grande che significa davvero tanto a livello culturale e con persone talentuose come Spike Jonze, hai l’imbarazzo della scelta”, ha spiegato Bosch al sito The Drum. “Ti chiedi: dove andare dopo questo?”. “Con Apple al massimo del suo picco, credo sia il momento migliore per spingere in direzione di qualcosa di diverso e provare a scoprire cosa succederà dopo”.