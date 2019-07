Mea culpa di Samsung: abbiamo lanciato Galaxy Fold troppo presto

Il CEO di Samsung Electronics, DJ Koh, ha ammesso: la società ha lanciato Galaxy Fold in modo prematuro. In effetti ne sta pagando le conseguenze, dato che le prime unità inviate per la recensione si sono auto distrutte, e che al momento non c’è ancora nessuna data di rilascio ufficiale.

E’ stato imbarazzate, lo abbiamo rilasciato prima che fosse pronto, ha dichiarato Koh ai microfoni dell’Independent e ad altri organi di stampa in occasione di un incontro a Seoul.

Devo ammettere che mi sono perso qualcosa sul telefono pieghevole, ma siamo in fase di recupero

Adesso, sembra che il team dietro al progetto stia testando oltre 2.000 piegature durante le fasi di test. Lo stesso ha poi precisato che i problemi, tutti, sono stati risolti, e che il terminale si trova in fase di test, pronto a breve per la diffusione di massa.

Nei giorni scorsi Samsung ha annunciato di essere davvero vicina al lancio di Galaxy Fold, dopo aver chiarito che i problemi iniziali sono stati quasi interamente corretti. Sembra inoltre, che Samsung sia già alle prese con Galaxy Fold 2, che potrebbe riuscire nell’impresa di eliminare completamente la piegatura sul display.

La società sud coreana, comunque, non è sola nei ritardi. Anche Huawei Mate X sembra che stia attraversando qualche problema di lancio. Il terminale non ha fatto riscontrare problemi evidenti, ma al momento non si vede ancora sugli scaffali dei negozi.

A questo punto si comprende, probabilmente, il perché Apple, nonostante stia esplorando l’idea di un iPhone pieghevole, non abbia ancora presentato nulla in tal senso.