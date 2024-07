Con Samsung Galaxy Z Fold6 e Flip6 il segretario AI è su ogni schermo

Pubblicità

L’ondata AI ha cambiato tutto: fino a pochi mesi fa gli smartphone se la giocavano su chip, fotocamere e display ora tutti i marchi Android assicurano funzioni AI che iPhone avrà solo tra mesi: a gennaio Samsung ha aperto le danze con Galaxy S24, ora è la volta dei pieghevoli della serie Galaxy Z edizione 2024 con i nuovi modelli Fold6 e Flip6.

Per i nuovi Galaxy Ring, Watch7 e il primo Galaxy Watch UJltra presentati in contemporanea rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Sia Galaxy Fold6 che Flip6 sono più sottili e più resistenti, questo vale anche per le cerniere e i sofisticati display pieghevoli. Tutti e due condividono le fotocamere principali e la piattaforma Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy. Incluso naturalmente il chip mobile Qualcomm Snapdragon di ultima generazione dotato di CPU di calcolo, GPU per grafica e NPU per eseguire funzioni di intelligenza artificiale sul dispositivo, senza comunicazioni con server remoti.

Galaxy Z Fold6

Come un segretario efficiente e preparato, l’Assistente Note è in grado di trascrivere in testo il file audio di una riunione. Sempre in Samsung Notes grazie all’Assistente Note alimentato da AI l’utente dispone di traduzioni, riassunti e formattazione automatici, questo sia per appunti che per riunioni.

La gestione di email di lavoro e dei post sui social media è velocizzata da Compositore, nuovo strumento nella tastiera Samsung. Questa funzione AI genera testo suggerito all’utente in base a poche e semplici parole chiave, utile non solo per email, ma anche per Instagram e simili.

Per i suggerimenti Compositore genera testo che riflette il tono dell’utente, dopo aver analizzato i post precedenti. Il dispositivo impiega la connessione solo per recuperare i messaggi da analizzare, mentre la generazione del testo suggerito avviene in locale sul dispositivo. Per altre funzioni AI più avanzate invece occorre la connessione ai server remoti, in ogni caso Samsung non memorizza mai richieste dell’utente e output ricevuto.

Nelle dimostrazioni a cui macitynet ha assistito in occasione del lancio, si nota che le funzioni AI sono state progettate per sfruttare al meglio tutti gli schermi di Galaxy Z Fold6. Quando è aperto con il display pieghevole spalancato, ideale per la produttività e per gestire suggerimenti e prompt per AI.

Con la funzione Interprete nelle riunioni e nelle conversazioni Galaxy Z Fold6 aperto come un computer portatile mostra nello schermo interno la traduzione scritta di quanto ha appena detto il nostro collega o interlocutore, mentre sul display esterno mostra la traduzione nella sua lingua di quanto noi pronunciamo. Anche l’interprete AI funziona in locale una volta scaricato il pacchetto dati delle lingue desiderate.

Interprete funziona anche in modo unidirezionale per seguire senza problemi lezioni o presentazioni tenute in una lingue che l’utente non conosce. In aggiunta migliora Traduzione Live che traduce le telefonate in tempo reale sempre sul dispositivo, ora di serie nell’app delle chiamate Samsung oltre che in app terze parti.

Altrettanto notevole e spettacolare da ammirare in funzione Bozza su Immagine: basta cerchiare un qualsiasi sgorbio disegnato approssimativamente sul display, per ottenere al volo dall’assistente AI un disegno semplice ma curato che rappresenta molto meglio quanto l’utente intendesse. Questa come le altre funzioni AI più avanzate per le immagini richiedono il collegamento ai server Samsung o Google e relativi account.

Ai per tutti

L’app Google Gemini è integrata nei nuovi Galaxy Z che diventano degli assistenti personali: si comincia pronunciando “Ehi Google” oppure scorrendo il dito dall’angolo dello schermo. Quando appare l’icona di Gemini abbiamo a disposizione aiuto AI per scrittura, apprendimento e pianificazione attività, sia per lavoro che per tempo libero o interi viaggi da organizzare.

Mentre si guarda un video si può usare Cerchia e Cerchia oppure è possibile chiedere vocalmente a Google Gemini informazioni sul protagonista, musicisti e qualsiasi altro dettaglio, dati che verranno mostrati in modalità multi finestra.

AI per immagini e foto

Le operazioni AI per immagini e foto sono gestite da ProVisual Engine. L’utente può creare scatti professionali con Assistente Foto che offre editing avanzato alla portata di tutti. Studio Ritratti mette a disposizione stili diversi come acquerelli e cartoni animati, invece Slow-mo istantaneo AI genera fotogrammi aggiuntivi per trasformare qualsiasi video in un rallenty effetto.

Tra le novità hardware di Galaxy Z Fold6 un sistema di raffreddamento con camera di vapore 1,6 volte più grande, soluzione che permette di giocare più a lungo al massimo delle prestazioni. Lo schermo da 7,6 pollici aiuta non poco: offre luminosità elevata di 2.600 nits.

Galaxy Z Flip6 offre AI senza aprire il telefono

Non serve nemmeno aprire lo chassis a conchiglia di Galaxy Z Flip per visualizzare notifiche, messaggi, dati su salute di Samsung Health, meteo, controlli per musica e audio, il tutto dallo schermo esterno battezzato Flax Windows, un display Super AMOLED da 3,4 pollici.

Sempre senza aprire il terminale l’utente ha già sotto mano Risposte Suggerite, che analizza gli ultimi messaggi e suggerisce al volo una risposta rapida generata da AI. Anche l’immagine di sfondo per personalizzare l’aspetto del dispositivo può cambiare in tempo reale, in base a orario e tempo, mentre AI analizza lo sfondo ed offre suggerimenti per posizionare l’orologio per massimizzare abbinamento ed effetto finale.

Migliora con AI FlexCam: aprendo Galaxy Z Flip6 come un portatile, basta posizionare il terminale e mettersi difronte agli obiettivi per selfie sempre perfetti. Il sistema rileva il soggetto: oltre allo zoom automatico trova l’inquadratura migliore, e apporta le modifiche necessarie, il tutto a mani libere.

Due nuove fotocamere condivise

Sia Galaxy Z Flip6 che Fold6 mettono a disposizione due nuovi sensori: uno grandangolare da 50 MP con zoom ottico 2x e zoom digitale e AI fino a 10x, oltre a quello ultra-grandangolare da 12MP. Ci sono novità per foto e video notturni con registrazione video HDR per risultati migliori in scarsa illuminazione.

Considerazioni finali

La stretta collaborazione tra Samsung e Google trasforma i Galaxy Z edizione 2024 in segretari AI tuttofare, occorre però non limitarsi alle dimostrazioni brevi e curate, ma attendere per osservare come tutto ciò funzionerà nella realtà, con le connessioni disponibili sul campo. Semplicemente anche tempi di attesa troppo lunghi, per le funzioni AI che richiedono server remoti, rischierebbero di compromettere l’esperienza utente.

Rimane un altro dubbio, quest’ultimo legato alla qualità e attendibilità degli output generati da AI. Anche Samsung nutre dubbi perché nelle numerose note in calce al comunicato precisa che «Samsung non rilascia alcuna promessa, assicurazione o garanzia in merito all’accuratezza, alla completezza o all’affidabilità dell’output fornito dalle funzionalità di intelligenza artificiale».

Una dicitura più o meno simile viene ripetuta per ciascuna delle funzioni AI fin qui descritte. Poco male per l’impiego sui social e nelle comunicazioni con amici, occorre però prestare attenzione con gli output forniti da AI per lavoro. Ma questo non è una limitazione dei Galaxy e una pecca di Samsung, semplicemente è lo stato attuale della tecnologia AI.

D’altronde finora nessuno, nemmeno le menti più brillanti di OpenAI e ChatGPT, gli scienziati di Google Gemini e persino Elon Musk non sono in grado di stabilire esattamente cosa l’intelligenza artificiale sia o meno in grado di fare.

Samsung Galaxy Z Fold6 e Flip6, disponibilità e prezzi

Entrambi i terminali sono disponibili dal 10 luglio. Il modello Galaxy Z Fold6 nei colori Silver Shadow, Pink e Navy, oltre alal versione Crafted Black e White solo sul sito Samsung ai seguenti prezzi: 12GB + 1TB al prezzo consigliato di €2.459, versione 12 GB + 512GB a €2.219 infine da 12GB + 256GB al prezzo consigliato di €2.099.

Galaxy Z Flip6 è disponibile nei colori Silver Shadow, Yellow, Blue e Mint, oltre alla versione Crafted Black, White e Peach sul sito Samsung ai seguenti prezzi: versione da 12 GB + 512GB al prezzo consigliato di €1.399 oppure da 12GB + 256GB a 1.279 euro.

Funzioni AI gratis fino al 2025

Le funzionalità Galaxy AI saranno fruibili gratuitamente tramite i dispositivi Samsung Galaxy che le supportano almeno fino al 31 dicembre 2025, quello che succederà dopo questa data sarà comunicato da Samsung successivamente.

Gli smartphone e altri dispositivi Samsung sono disponibili nel negozio ufficiale del marchio da questa pagina di Amazon. Le ultime novità sull’universo Android da questa pagina, invece per le notizie sull’intelligenza artificiale rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.