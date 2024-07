Galaxy Ring, Watch7 e Ultra, la salute Samsung è olistica e AI

Pubblicità

Se desiderate il monitoraggio della salute e del sonno più completo oggi possibile con dispositivi di elettronica di consumo, Samsung è pronta ad accogliervi nel suo ecosistema con un trittico che darà filo da torcere ai concorrenti, composto da Galaxy Ring, Galaxy Watch7 e dal nuovo Galaxy Ultra che va a competere direttamente con l’omonimo Apple.

Gli ultimi indossabili Samsung arrivano in contemporanea con i pieghevoli Galaxy Z Fold6 e Flip6: in tutti il costruttore ha profuso svariate funzioni AI. L’approccio olistico di Samsung alla salute e al benessere monitora e rileva una quantità impressionante di dati su respiro, battito, movimenti nel sonno e non con Galaxy Ring. Dati che vengono abbinati con quelli raccolti dai sensori BioActive di ultima generazione impiegati sia in Galaxy Watch7 che in Galaxy Ultra.

Come anticipato negli scorsi giorni, i sensori BioActive sono i primi su smartwatch in grado di monitorare i prodotti finali della glaciazione avanzata, siglata AGE. L’indice AGEs riflette il processo di invecchiamento biologico complessivo e fornisce una indicazione della salute metabolica.

Tutto è analizzato con AI e algoritmi Samsung Health per offrire analisi approfondite e anche consigli per migliorare il riposo, incrementare benessere ed energia, fino ad arrivare ai consigli pratici per condurre uno stile di vita e alimentazione più sani, ogni giorno.

Presi singolarmente Galaxy Watch7 e Ultra offrono una serie impressionante di funzioni per sport e salute, mentre Galaxy Ring è più specializzato per il sonno e il monitoraggio biometrico 24 ore su 24, sette giorni su sette. Se si abbina un Galaxy Watch a Ring il monitoraggio diventa ancora più continuo e completo, così come l’accuratezza dei dati e delle analisi.

Samsung Galaxy Ring

L’anello per la salute smart ha un peso compreso tra 2,3 e 3,0 grammi a seconda della misura: sono disponibili nove taglie. Pur non essendo impermeabile, ha una resistenza all’acqua fino a 10 atmosfere, mentre l’autonomia arriva fino a sette giorni con ricarica in 80 minuti.

Al momento la compatibilità è indicata esclusivamente con smartphone Samsung Galaxy con Android 11.0 o superiore e almeno 1,5 GB di memoria. È richiesta l’applicazione Samsung Health versione 6.27 o superiore, e l’accesso all’account Samsung.

Disponibile in Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold sarà disponibile in preordini in alcuni mercati dal 10 luglio, mente la disponibilità generale è indicata dal 24 luglio. Nel momento in cui scriviamo il prezzo non è stato comunicato per il nostro Paese.

Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra

Entrambi sono disponibili in Italia dal 10 luglio: sono i primi con Wear OS 5, sono compatibili con Android 11 o superiore e con più di 1,5 GB di memoria disponbile. Galaxy Watch7 40mm Bluetooth al prezzo consigliato di 319 euro, versione 40mm LTE a €369, versione 44mm Bluetooth a 349 euro, versione 44mm LTE a 399€. Galaxy Watch Ultra sarà disponibile in Italia nella versione 47mm LTE al prezzo consigliato di 699 euro.

Gli smartwatch e altri dispositivi Samsung sono disponibili nel negozio ufficiale del marchio da questa pagina di Amazon. Le ultime novità sull’universo Android da questa pagina, invece per le notizie sull’intelligenza artificiale rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.