Meta e Vodafone ottimizzano video e rete cellulare anche in Italia

Vodafone e Meta hanno annunciato una collaborazione che permetterà agli utenti mobili dell’operatore, anche in Italia, di poter beneficiare di una qualità di rete migliore, così da poter visualizzare ancor più video in alta qualità, in modo fluido e senza ritardi o scatti.

Questa ottimizzazione della rete, spiegano i due colossi, è stata già applicata in undici mercati europei a partire dal giugno scorso, con un test iniziato qualche settimana prima. Un test iniziale della durata di tre settimane ha avuto luogo nel Regno Unito ad aprile 2024, dove le aziende hanno registrato una riduzione significativa del traffico di rete per le applicazioni Meta sulla rete mobile di Vodafone.

Questo ha permesso a Vodafone di incrementare le risorse di rete in alcuni dei suoi siti più popolari coperti da 4G/5G, in modo che tutti i clienti mobili di queste località molto frequentate, come centri commerciali e terminal, potessero beneficiare di una connessione migliore.

Alberto Ripepi, Chief Network Officer di Vodafone, ha dichiarato che la disponibilità di Meta a ottimizzare la diffusione dei video nelle sue applicazioni apre la strada a un uso più efficiente delle risorse di rete esistenti:

Vodafone e Meta hanno implementato queste ottimizzazioni nei mercati europei di Vodafone e intendono continuare a collaborare per favorire ulteriori efficienze

Dal canto suo Meta si concentrerà sull’ampliamento del proprio lavoro di ottimizzazione ed efficienza, continuando a migliorare l’ingegneria dietro i video e migliorando il dispiegamento dell’infrastruttura, per rendere più fluida sia l’esperienza utente, sia l’efficienza delle applicazioni video:

Il nostro rapporto con Vodafone è una partnership a lungo termine e la collaborazione sull’ottimizzazione dei video è un’opportunità per guidare l’innovazione e plasmare il futuro di Internet

Meta, inoltre, ha precisato che Vodafone è solo uno dei partner con cui intende collaborare per migliorare le infrastrutture, ma che potrà espandere la collaborazione anche con produttori di dispositivi, fornitori di apparecchiature digitali, così da “spingere i confini dell’ottimizzazione video. Questo, almeno, è l’obiettivo dichiarato da Gaya Nagarajan, Vice-Presidente dell’Ingegneria di Rete di Meta.

L'immagine di apertura articolo è di Vodafone.