Samsung S24 si svela con tutte le sue capacità AI

Evento in cotemporanea con il lancio internazionale nella sede Samsung italiana con Gianluca Gazzoli che ha introdotto per il nostro paese le novità mobile AI di Samsung S24 e degli accessori presentati nell’evento Unpacked insieme a Nicolò Bellorini VP e capo della sezione MX di Samsung Italia i due erano curiosamente accomunati da una mise ultra sportiva con il grande logo S24 ricamato sulla gicca.

Samsung promette 7 anni di aggiornamenti di sicurezza per garantita uno smartphone a prova di futuro in grado di permette il più alto livello di comunicazione per i creativi di ogni nazione e di ogni lingua.

Sul palco della presentazione internazionale si sono succeduti i vari responsabili di prodotto che hanno messo in risalto tutte le novità. Non stiamo qui a menzionare i nomi dei singoli relatori: ci preme raccontarvi le novità salienti dei 3 nuovi modelli con le loro capacità AI che ovviamente rappresentano il focus della della presentazione.

Qui sotto le immagini dei nuovi prodotti con cui Daniele Piccinelli ha preso contatto direttamente nella open house riservata alla stampa presso la sede Samsung di Milano.

Un interprete in tempo reale nelle vostre tasche

La prima caratteristica messa in risalto è la traduzione simultanea in molteplici lingue sia in modalità vocale che su test: in pratica un traduttore simultaneo che comprende anche l’italiano attraverso cui potete comunicare con qualsiasi altro smartphone o anche una linea telefonica standard. Traduzione Live permette anche di “conversare” con persone che hanno difficoltà uditivi e comunicare nella loro lingua qualunque essa sia.

La traduzione viene mostrata in tempo reale anche nella app di messaggistica.

Gli sticker automatici

Come avviene con i recenti sviluppi dell’app foto di Apple è facilissimo trasformare immagini in sticker da usare nei programmi di messaggistica.

Android Auto al meglio per gestire pure i gruppi

Grazie A Google e alla potenza degli S24 permetterà di integrarsi con le conversazioni di gruppo e a gestire al meglio le destinazioni risultanti dalle chat di gruppo.

L’AI mette in ordine le vostre note

Transcript Assist permette di riassumere incontri e relazioni complesse creando un sommario per chi è di fretta.

Grazie ad c’è la possibilità di mettere in ordine le proprie note creando una serie di elenchi puntati e strutturati con una formattazione facilmente leggibile e condivisibile come un documento con punti chiave ben organizzati.

La ricerca con uno scarabocchio: Cerca e Cerchia

Anche se Google ha già permesso a miliardi di utenti sanno già Circle to Search (Cerca e Cerchia) con Google AI si potrà cerchiare, sottolineare, scarabbocchiare una immagine per selezionare una parte di immagine per arrivare al prodotto in vendita collegato o con un tap accedere alla scheda dell’originale. Da un qualsiasi immagine su un social con l’AI generativa si ottiene una risposta direttamente dalla selezione parziale di una immagine.

Ovviamente tutto è figlio delle capacità di classificazione di Google. Circle to Search è disponibile su tutti 3 i modelli di S24, da quello base al modello base al modello top con S-Pen.

Privacy made in Samsung

Per chi è preoccupato per la privacy Samsung assicura che l’utente finale ha ii controllo di qualsiasi dato processato dall’Intelligenza artificiale e che le comunicazioni tra i prodotti della linea Galaxy sono assolutamente criptati.

La fotocamera piu’ potente di Samsung

Il modello top S24 Ultra con Quad Tele Syste permette di avere il massimo della capacità di zoom della seria con sensori maggiorati che permettono pure di scattare foto dettagliate a Monnalisa in una affollatissima sala del Louvre e da grande distanza. Simpatico il video con statue e ritratti del museo francese che commentano la potenza delle ottiche e dell’elettronica del nuovo smartphone top di Samsung che sfrutta AI e processori neurali per ridurre il rumore e aumentare il dettaglio delle riprese. Chissà cosa avrebbe pensato Leonardo di una Monnalisa che strizza l’occhio scattando una foto dietro le lenti di S24…

Le capacità HDR di S24 sono abilitate anche per Instagram, grazie al Pro Visual Engine ci sono facilitazioni sia nella ripresa che nell’editing che comprende la rimozione di riflessi, il riallineamento di foto inclinate con il riempimento generativo delle parti mancanti delle immagini o lo spostamento di parti delle immagini per ricollocarle nel contesto ma tutti con una filigrana che mostra che si tratta di una manipolazione.

Pro Visual Engine permette anche di realizzare filmati al rallentatore semplicemente interpolando i fotogrammi e creando i dettagli di passaggio da uno all’altro.

I progressi dei processori dei nuovi S24 e in particolare di S24 ultra saranno apprezzatissimi anche dai Gamers che troveranno migliori capacità di gestione del raytracing.

Titanium anche su Samsung con vetro Corning

Dopo iPhone 15 arriva il titanio anche su Samsung S24 Ultra e viene abbinato all’ultraresistnte Corning Gorilla Armor che ha enorme resistenza, capacità di resistere ai graffi e bassa riflessione per portare le capacità ottiche al pare di quelle meccaniche.

I modelli base sono invece basati su struttura in alluminio.

Samsung e la sostenibilità

Con l’attenzione crescente delle aziende verso la sostenibilità anche Samsung promuove l’uso di materiale riciclato nella propria produzione ponendo l’accento sul’uso di cobalto riciclato, packaging totalmente in carta riciclata con l’obiettivo di raggiungere i risultati prefissi entro il 2025 con l’introduzione di usare materiali riciclati in qualsiasi dei propri prodotti per la mobillità.

I preordini partono da oggi e rimangono a listino i modelli dello scorso anno, S23 e S23 FE, a prezzi ridotti.

I prezzi e gli sconti per il lancio

I Galaxy S24 appena annunciati da Samsung si preordinano in sconto su Amazon: una interessante promozione di lancio, quella che vede tagliare il prezzo fino al 13% sui nuovi telefoni, consentendo così agli appassionati di acquistare i telefoni nuovi fiammanti risparmiando fino a 240 €.

Quanto si risparmia

Lo sconto maggiore è riservato al top di gamma della serie, il nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra, che può essere preordinato nella versione con 1 TB di capacità spendendo 1.619 € anziché 1.859 € , quindi con un risparmio di 240 € (-13%).

Praticamente si compra la versione da 1 TB al prezzo di quella da 512 GB, che di listino viene appunto proposta a 1.619 €; tuttavia anche questa versione si preordina in sconto su Amazon, con un risparmio di 120 € (-7%) e un prezzo finale quindi di 1.499 €.

Lo stesso risparmio sebbene la scontistica sia maggiore (-9%) è offerto anche per il Samsung Galaxy S24+, che invece di 1.309 € si può comprare per 1.189 € nella versione con 512 GB di capacità.

In promozione lancio c’è anche il modello base, il Samsung Galaxy S24 nella versione da 256 GB di memoria che, anziché 989 € , si può preordinare su Amazon al prezzo di 929 €, risparmiando perciò 60 € (-6%).

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

I vantaggi

La nuova gamma Galaxy S24 di Samsung sarà disponibile a partire dal 24 gennaio.

Ricordiamo che preordinandolo a queste condizioni ci si assicura il prezzo scontato anche se l’ordine partirà soltanto la settimana prossima. Inoltre tenete presente che prima si ordinano e più alta è la probabilità di riceverli al primo giro di consegne, che talvolta può persino anticipare le stime fornite da Amazon in fase di ordine.

Di più

Per scoprire tutte le novità dei Galaxy S24 appena annunciati fate riferimento a questo nostro articolo riepilogativo. Tutte le notizie dal mondo Samsung sono invece raccolte in questa sezione del nostro sito.