Il Samsung Hub per giocare sulle TV 2022

Anticipato qualche giorno fa, arriva al CES 2022 la conferma di quello che sarà il Samsung Gaming Hub, una nuova piattaforma per la scoperta di giochi integrata in alcuni modelli di TV 2022. Ecco come funzionerà nel dettaglio.

Il nuovo Samsung Gaming Hub riunisce in un’unica schermata l’accesso alle piattaforme di NVIDIA, Stadia e Utomik.La nuova piattaforma sarà disponibile a livello globale nel corso di quest’anno per una selezione di modelli Samsung Smart TV 2022.

Samsung Gaming Hub è stato creato per supportare l’ecosistema gaming e consentirà ai giocatori di immergersi nei giochi più amati in modo più veloce grazie a servizi di game streaming come NVIDIA GeForce NOW, Stadia e Utomik, e altri ancora previsti in futuro. I partecipanti avranno accesso a una libreria estesa di giochi, disponibili su una selezione di modelli Samsung Smart TV 2022 che permetteranno di sfruttare al meglio l’hardware basato su Tizen.

Nel corso del CES, Samsung ha svelato i dettagli iniziali in materia di tecnologia e giochi che saranno offerti attraverso il Samsung Gaming Hub. Anzitutto, l’accesso a un’ampia gamma di titoli, con partecipazione istantanea ai giochi senza necessità di installazione. In una prima fase saranno supportati i titoli NVIDIA GeForce NOW, Stadia e Utomik. L’Hub darà anche accesso a YouTube per seguire i propri streamer preferiti, mentre lato gaming offrirà la possibilità di continuare a usare un solo controller per giocare con console e TV, senza doverlo cambiare.

Samsung Gaming Hub presenta un ecosistema costruito da zero per far sì che i gamer possano giocare più velocemente ai titoli più amati e grazie al cloud gaming trasporta l’esperienza di gioco console su TV Samsung senza necessità di download, né impegno di risorse preziose come lo spazio di memoria, e senza latenze.

Con il lancio entro la fine dell’anno, l’accesso a Samsung Gaming Hub sarà possibile attraverso il nuovo Smart Hub 2002 tramite il menu di navigazione nelle varie categorie Gaming, Media, Lifestyle. Selezionando l’icona di gioco, l’utente sarà trasportato direttamente verso un’esperienza di gaming attraverso la schermata di ingresso in Samsung Gaming Hub.