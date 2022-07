iPhone 14, per Kuo venderà meglio di iPhone 13 in Cina

La domanda per il prossimo iPhone 14 di Apple in Cina potrebbe essere più forte di quella della già popolare linea di iPhone 13, secondo l’analista Ming-Chi Kuo. In un thread su twitter, Kuo ha affermato che il suo ultimo sondaggio tra distributori e rivenditori in Cina indica che hanno dovuto pagare il deposito prepagato più alto di sempre per i prossimi iPhone 14 per garantire una fornitura coerente.

Dunque la domanda di iPhone 14 nel mercato cinese potrebbe essere più forte di quella di iPhone 13 dal punto di vista dei distributori e rivenditori. Kuo sottolinea che i depositi prepagati, che sono commissioni per garantire la prossima fornitura di smartphone prima del lancio, sono “significativamente più alti” rispetto alla generazione iPhone 13. In alcune aree, è fino al doppio rispetto alla formazione precedente.

La previsione di spedizione di iPhone 14 dei fornitori di componenti è di circa 100 milioni, e 90 milioni, di unità nel 2H22, rispettivamente, ha scritto Ming Chi Kuo:

La solida domanda di iPhone 14 nel mercato cinese potrebbe ridurre le preoccupazioni del mercato sul rischio dei tagli dell’ordine di iPhone 14 dopo il lancio

Apple sta guadagnando costantemente terreno nel mercato cinese degli smartphone. Un recente rapporto ha indicato che la metà di tutti i dispositivi mobili venduti durante il festival 6.18 del Paese erano iPhone Apple. Altri rapporti indicano che i dispositivi Apple stanno prendendo quote di mercato da fornitori nazionali e internazionali.

Inoltre, una serie di rapporti suggeriscono che la linea di iPhone 13 sta registrando una domanda più forte rispetto ai modelli precedenti e che la domanda continuerà nel corso dell’anno rispetto alle formazioni precedenti.

Ricordiamo che la linea iPhone 14 e iPhone 14 Pro dovrebbe portare una serie di aggiornamenti all’iPhone, tra cui miglioramenti della fotocamera, modifiche al ritaglio della fotocamera frontale e l’ultimo processore A16 di Apple. Per tutto quello che sappiamo su iPhone 14 vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.