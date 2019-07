Samsung ha avviato la produzione dei moduli DRAM per smartphone 5G

Samsung Electronics ha annunciato di avere avviato la produzione in serie dei primi moduli 12-gigabit (Gb) LPDDR5 di DRAM mobile, che afferma essere ottimizzati per il 5G e le funzionalità di Intelligenza Artificiale (AI) dei futuri smartphone.

La nuova memoria mobile arriva a cinque mesi di distanza dall’annuncio dei moduli double data rate 4X (LPDDR4X), rafforzando ulteriormente la lineup di memorie premium.

Il produttore prevede inoltre entro fine mese l’avvio della produzione in massa di package 12-gigabyte (GB) LPDDR5, combinando otto chip da 12Gb, pronti per la crescente richiesta di smartphone “premium”, in grado di offrire grandi performance e capacità.

Con un data rate di 5,500 megabit al secondo (Mb/s), i moduli 12Gb LPDDR5 sono circa 1.3 volte più veloci della precedente memoria mobile (LPDDR4X, 4266Mb/s) che si trova nei moderni smartphone di alto livello, Integrata nel package da 12GB, la memoria LPDDR5 permette di trasferire 44GB di dati, o se preferite, 12 film full-HD da 3.7GB, in un solo secondo.

Il nuovo chip è anche meno esoso in termini di consumi (30% di energia in meno) rispetto al predecessore integrando un nuovo circuito avanzato di clocking, funzionalità di training e basso consumo che garantiscono performance stabili anche operando a velocità molto elevate.

Per gestire meglio la capacità produttiva, Samsung sta pensando di trasferire la produzione dei moduli 12Gb LPDDR5 nel campus di Pyeongtaek (Corea del Sud) a partire dal prossimo anno, in base alle richieste che arriveranno dai clienti globali. Dopo l’introduzione della memoria 12Gb LPDDR5 mobile DRAM, Samsung prevede di sviluppare per il prossimo anno moduli 16Gb LPDDR5.