Solo per il 24 Giugno super offerta Amazon su domotica Osram per Homekit e Android

La smart home di OSRAM – Ledvance in super offerta solo per il 24 Giugno su Amazon.

Si tratta di dispositivi per la smart home con tecnologia bluetooth che potete controllare o da un telefono Android con l’app Ledvance oppure con “Casa” o altre app compatibili con Homekit sia attraverso iPhone, iPad e Mac che Siri (anche su Apple Watch).

Ecco le specifiche in comune tra i vari prodotti dell’elenco.

La gamma Osram Smart+ Bluetooth può essere gestita direttamente da dispositivi Android o Apple in tutta semplicità, senza bisogno di gateway, hub o bridge

Compatibile con i dispositivi Android; attraverso l’app LEDVANCE SMART+, disponibile su Google Play Store, è possibile accendere e spegnere, cambiare colore, regolare l’intensità luminosa e la tonalità di luce

Compatibile con Apple Homekit; gestibile da iPhone, iPad e Apple Watch (iOS 10+) tramite l’app Casa preinstallata sui dispositivi Apple e i comandi vocali all’assistente digitale Siri

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Osram Smart+ Flex RGBW Bluetooth. Striscia LED Compatibile con Apple HomeKit e Android, Luce Colorata, 180 cm In offerta a 37,99 € invece di 55,11 € – sconto 31%

fino 24 giugno

Click qui per approfondire

Osram Smart+ Lampadina LED Bluetooth Compatibile con Apple HomeKit e Android. Goccia, E27, 60 W Equivalenti, Luce Colorata RGBW In offerta a 21,99 € invece di 21,99 € .- sconto 56%

fino 24 giugno

Click qui per approfondire

Osram Smart+ Plug Bluetooth. Presa Intelligente Compatibile con Apple Homekit e Android In offerta a 26,99 € invece di 39,99 – sconto 33%

fino 24 giugno

Click qui per approfondire

Osram Smart+ Lampadina LED Bluetooth Compatibile con Apple Homekit e Android. Goccia, E27, 60 W Equivalenti, Dimmerabile In offerta a 109,9916,99 € invece di 69.10 € Sconto 75%

fino 24 giugno

Click qui per approfondire

Osram Smart+ Plug Bluetooth. Presa Intelligente Compatibile con Apple Homekit e Android, 4 Pezzi In offerta a 179,9977,99 € invece di 149,99 € – sconto 48%

fino 24 giugno

Click qui per approfondire

Osram Smart+ Lampadina LED a Filamento Bluetooth, Compatibile con Apple Homekit e Android. Globo, E27, 60 W Equivalenti, Dimmerabile, Finitura Ambrata In offerta a 32,99 € invece di 47,50 € – sconto 31%

fino 24 giugno

Click qui per approfondire

Osram Smart+ Lampadina LED a Filamento Bluetooth Compatibile con Apple Homekit e Android. Goccia, E27, 50 W Equivalenti, Dimmerabile In offerta a 21,99€ invece di 39,99 – sconto 45%

fino 24 giugno

Click qui per approfondire

Osram Smart+ Flex Outdoor RGBW Bluetooth. Striscia LED per Esterni Compatibile con Apple HomeKit e Android, Luce Colorata In offerta a 82,99 € invece i 119.99 € – sconto 31%

fino 24 giugno

Click qui per approfondire

Osram Smart+ Lampadina LED Bluetooth Compatibile con Apple Homekit e Android. Goccia, E27, 60 W Equivalenti, Dimmerabile, 4 Pezzi In offerta a 86,99 € invece di 125 € – sconto 30%

fino 24 giugno

Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”