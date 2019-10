Samsung mostra il flip phone con oled pieghevole

In occasione della Samsung Developer Conference 2019 (SDC19), l’azienda sudcoreana ha mostrato la nuova interfaccia One UI 2, che ora può essere sfruttata su in numero più ampio dispositivi (e non solo sugli smsrtphone), inclusi tablet, dispositivi indossabili e pieghevoli come il Galaxy Fold, e ha anche mostrato immagini e filmati con esempi di come i futuri pieghevoli potrebbero presentarsi e adattarsi alla nuova interfaccia.

Uno dei mockup mostrati ricorda un telefono a conchiglia, rafforzando le voci che riferiscono dell’arrivo di un dispositivo con questo form factor, sulla falsariga del nuovo RAZR che Motorola dovrebbe presentare tra qualche giorno.

Il concept che si vede nel filmato è un telefono che può essere ripiegato “a portafoglio”, più facile da infilare in tasca secondo Hyesoon Jeong, capo del gruppo Ricerca & Sviluppo di Samsung. Jeong ha parlato anche di nuovi e non meglio precisati nuovi usi che restano da immaginare. L’azienda probabilmente è già al lavoro sul successore del non troppo fortunato Galaxy Fold.

Al sito The Verge, Jeon ha dichiarato: “Stiamo esplorando un nuovissimo fattore di forma che non solo si adatta facilmente alle vostre tasche, ma cambia anche il modo in cui si usa lo smartphone”, spiegando che molte persone non vogliono portare dietro un dispositivo troppo spesso e che la soluzione proposta potyrebbe accontentare questa tipologia d’utenza. “Come pionieri nel mercato dei pieghevoli, comprendiamo che ogni fattore di forma innovativo richiede un’esperienza utente ugualmente innovativa”.