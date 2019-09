Ci risiamo, Galaxy Fold ha lo schermo guasto dopo un giorno di prova

Mesi di posticipo per risolvere i problemi iniziali e i consigli del costruttore su come maneggiare il dispositivo sembrano non bastare: nel giorno di lancio negli Stati Uniti del primo smartphone pieghevole, un Galaxy Fold mostra un guasto allo schermo dopo solamente un giorno di utilizzo.

Doveva essere sugli scaffali dei negozi prima dell’estate ma Samsung ha deciso di posticipare il lancio per mesi per migliorare l’hardware e risolvere due problemi. Uno per il rivestimento dello schermo pieghevole, l’altro per ridurre le intercapedini dove si infiltravano polvere e detriti che depositandosi potevano danneggiare il display.

Ma anche questo non bastava: poco dopo l’annuncio del lancio a IFA 2019 il costruttore ha anche pubblicato un filmato in cui spiega nei dettagli cosa fare e cosa invece evitare nell’utilizzo quotidiano del dispositivo. Meglio evitare tap decisi sul display e limitarsi a tocchi leggeri, completamente banditi chiavi, monete e persino carte di credito e schede simili.

Ma nonostante tutte queste precauzioni emerge un’altra segnalazione di un Galaxy Fold con schermo guasto dopo solamente un giorno di utilizzo. Anche questa volta si tratta di una unità fornita da Samsung per una recensione in USA. Il giornalista pubblica una foto con un gruppo di pixel colorati fissi al centro del display, immagine che riportiamo in questo articolo, assicurando che tutte le precauzioni e le indicazioni d’uso sono state seguite con cura.

Il terminale non è caduto e sembra non ci sia stato alcun altro danno accidentale. Secondo il recensore di TechCrunch il piccolo gruppo di pixel guasti è apparso esattamente al centro dello schermo, proprio nel punto in cui il display si piega. Il timore è che possa trattarsi di un altro inconveniente dovuto alla delicatezza di questa nuova tecnologia degli schermi flessibili e che con l’andare del tempo e dell’utilizzo il guasto possa aggravarsi ed estendersi a un numero superiore di pixel.

Il resoconto punta così a un difetto di produzione e quindi a una unità difettosa, un inconveniente che se fosse capitato a un acquirente in un negozio darebbe diritto alla riparazione o sostituzione in garanzia. Potrebbe anche trattarsi di un caso isolato, e questo emergerà senz’altro nelle prossime ore e giorni, con l’inizio della distribuzione e commercializzazione in USA. Ma dopo tutto quello che è successo risulta difficile accantonare i timori.

Tutti gli articoli su Galaxy Fold sono disponibili da questa pagina. Invece per tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro rimandiamo a questo approfondimento di Macitynet.