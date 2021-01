Samsung Galaxy SmartTag anticipa Apple: è già disponibile

Da ben oltre un anno sentiamo parlare di Apple AirTag, ma come previsto, Samsung è arrivata prima sul mercato: insieme ai nuovi Galaxy S21, la multinazionale sudcoreana presenta Galaxy SmartTag, il dispositivo trova tutto da abbinare a mazzi di chiavi, borse e, per chi lo desidera, anche al collare dei propri animali domestici, in modo da rintracciarli facilmente.

Ma anche se alcuni dispositivi di Samsung, inclusi i Galaxy S21, integrano il supporto per la tecnologia Ultra WideBand (siglata UWB), i Galaxy SmartTag funzionano con Bluetooth Low Energy e non supportano UWB. I dispositivi trova tutto di Samsung sono presentati per funzionare in abbonamento con il servizio SmartThings Find, piattaforma che aiuta a rintracciare i dispositivi Galaxy.

SmartThings Find utilizza la Bluetooth Low Energy (BLE) e tecnologie ultra-wideband (UWB) per aiutare le persone a localizzare i propri smartphone, tablet, smartwatch e auricolari Galaxy. A breve sarà rilasciato un nuovo aggiornamento per l’app SmartThings sugli smartphone e i tablet Galaxy con sistema operativo Android 8 o successivo. Una volta installato, gli utenti potranno accedere al servizio SmartThings Find utilizzando il banner dedicato nella schermata Home nell’app SmartThings.

«Utilizzando le ultime tecnologie in fatto di BLE e UWB, SmartThings Find rende la vita meno stressante permettendo di ritrovare facilmente i dispositivi Galaxy smarriti» dichiara Jaeyeon Jung, Vice President e Head of SmartThings Team, Mobile Communications Business di Samsung Electronics. «Sfruttando la Realtà Aumentata in combinazione con le mappe e gli effetti sonori, SmartThings Find è una soluzione semplice e intuitiva per riavvicinare il proprietario ai propri dispositivi. Questo è solo un esempio delle nuove e significative esperienze mobile che la tecnologia UWB porterà agli utenti».

L’accessorio Samsung Galaxy SmartTag è disponibile da oggi al prezzo consigliato di 34,90 euro. Non sono compatibili con altri smartphone Andrid e nemmeno con iPhone.

