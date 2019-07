Sconti Amazon 26 luglio, fino al 65%: Huawei, Bose, UE, LG, TP-Link, iLife, RavPower

Le offerte che trovate elencate in questa pagina sono sono un mix di offerte lampo valide il 22 offerte in vetrina valide per qualche altro giorno.

Vi ricordiamo inoltre che in questi giorni Amazon effettua uno sconto 20% per gli utenti prime sui prodotti a marchio Amazon Basics per casa, giardino e animali domestici e pure per mare, campeggio e vita all’aria aperta.

La lista che segue comprende diverse categorie di prodotto: vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Lampo fino al 26 Luglio

HUAWEI Watch GT (Elegant) Smartwatch, Display touch 1,2″ AMOLED, Fitness Tracker con GPS, Rilevazione battito cardiaco, Resistente all’acqua 5 ATM, Nero In offerta a 149,90 euro sconto 35% Click qui per approfondire

Luce Notturna LED, Techole Automatiche Luce Notturna da Presa con Sensore Crepuscolare, Plug-and-Play, Lampada da Presa per Bambini, Vivai, Soggiorno, Corridoi, Bagno, Cucina, Scale – Caldo Giallo In offerta a 7,19 euro sconto 45% Click qui per approfondire

ILIFE V5s PRO Aspirapolvere Robot con Serbatoio d’Acqua, Robot in Grado di Lavare Automaticamente Il Pavimento In offerta a 125,99 euro sconto 30% Click qui per approfondire

Helvei HELCASEBK, Monopattino Elettrico con Valigia Unisex – Adulto, Nero, Taglia Unica In offerta a 284,65 euro sconto 13% Click qui per approfondire

eecoo Lampada Frontale LED USB Ricaricabile 1200 mAh, Lampada Testa IPX4 8 modalità Sensore Movimento, Torcia Frontale 6000K 300lm 30h Durata Ideale per Running, Pesca, Campeggio, Trekking, Ciclismo In offerta a 9,59 euro sconto 40% Click qui per approfondire

HoneyGuaridan A36 Distributore Automatico di Cibo, per Cani, Gatti e Animali con Ciotola in Acciaio Inossidabile, Programmabile e con Registratore Vocale – Alimentabile con Batterie o Adattatore In offerta a 67,99 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Unigear Borse Impermeabile, Sacche Impermeabili Dry Bag 2L/5L/10L/20L/30L/40L per Trekking, Kayak, Pesca, Rafting, Campeggio, Sci con Omaggio Gratuito di Una Custodia Telefono Impermeabile In offerta a 9,99 euro Click qui per approfondire

Cressi Ipanema Sunglasses – Occhiali da Sole Sportivi Unisex Adulto – In offerta a 29,99 euro Click qui per approfondire

Bose SoundLink Cuffie Around-Ear II Wireless, Nero In offerta a 139,99 euro sconto 39% Click qui per approfondire

Ultimate Ears Boom 3 Altoparlante Wireless Bluetooth, Magic Button, Impermeabile, Batteria di 15 Ore, Raggio 45 m, Senza Power Up, Nero In offerta a 105 euro Click qui per approfondire

TP-Link Deco P7 Hybrid Wifi Mesh con Powerline – Wifi AC1300 + Powerline AV600 – Ideale speciale per la edifici storici con muri spessi – 3 unità fino a 555㎡ – Compatibile Alexa, Bianco In offerta a 199,90 euro sconto 43% Click qui per approfondire

RAVPower Caricatore Portatile 10000mAh Powerbank, Batteria Compatta con Potenza 3.4A, Elevata velocità Ricarica, 2 Porte USB iSmart 2.0, Caricabatteria Portatile per Smartphone e Tablet In offerta a 16,99 euro Click qui per approfondire

elago Custodia in Silicone Compatiblile con Apple AirPods 1 & 2 (LED anteriore Non Visibile) – [Funziona la Ricarica Wireless] [Inserimento Perfetto] – Grigio Scuro In offerta a 7,19 euro sconto 20% Click qui per approfondire

HDMI Splitter 4K, Techole Alluminio Splitter HDMI 1×2, 2 Vie Sdoppiatore HDMI Supporto 3D UHD 1080p HDCP per Xbox, CEC, PS4, PS3, One Sky Box, Blu-Ray Lettore, DVD, DVR, HD TV(Cavo Micro USB Incluso) In offerta a 12,74 euro sconto 20% Click qui per approfondire

RAVPower Pannelli Solari Portatili Caricabatterie Solare Portatile da 24W con 3 Porte USB iSmart (21.5-23.5% Conversione Energia Solare, Chip Smart IC, Pieghevole, Impermeabile, 2 Cavi Micro USB) In offerta a 53,59 euro sconto 20% Click qui per approfondire

ammoon Mini Consolle Mixer 4 Canali Mixer Audio Digitale EQ 2 Bande Integrato con Alimentazione Phantom 48V e USB 5V per Studio Recording DJ Karaoke In offerta a 66,19 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Altoparlante Bluetooth Impermeabile da Doccia Speaker Stereo con Microfono Incorporato Radio FM LED illuminazione per Doccia/Bagno/Casa/Esterno per iPhone e Smartphone Android e Tablet PC In offerta a 23,69 euro sconto 28% Click qui per approfondire

HooToo Hub USB C, Adattatore USB C 8 in 1 con HDMI 4K, Porte USB 3.0, Porta Ethernet da 1 Gbps, Lettori di schede SD/TF e Porta di Ricarica PD da 100W per MacBook/PRO/Air e per Laptop Type C e Altri – In offerta a 33,14 euro sconto 34% Click qui per approfondire

Cuffie Bluetooth 5.0, Auricolari Bluetooth Muzili TWS Leggeri Hi-Fi Cuffie Cancellazione Rumore,Auricolari Sport IP65, Earbuds con MIC per IOS e Android con Scatola Ricarica Portatile – Blu In offerta a 32,29 euro sconto 19% Click qui per approfondire

OTHA Mini Proiettore Portatile Videoproiettore 3D DLP Proiettori 200ANSI Lumens, Android WiFi Proiettore 8000mAh Batteria, Compatibile con 1080P 4K Bluetooth HDMI USB TF Supporto iPhone Smartphone PS4 In offerta a 229,90 euro sconto 32% Click qui per approfondire

UGREEN Supporto Smartphone per Auto su Cruscotto Universale Porta Cellulare per Dispositivi 3,5”-6,5” Come GPS, Tomtom, iPhone XS X 8, Samsung S9 S8, Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi A2 Lite, LG V30 ECC. In offerta a 11,18 euro sconto 20% Click qui per approfondire

Bovon Porta Cellulare Bici, Supporto Bici Smartphone, Manubrio Universale Bici Moto MTB per Tutti Gli Smartphone e Dispositivi Elettronici 4.5-6.0 pollici In offerta a 7,54 euro sconto 25% Click qui per approfondire

RAVPower Caricatore Quick Charge 3.0 da Tavolo, Stazione di Ricarica da 60W con 6 Porte USB, Qualcomm Certificato (Migliorata iSmart 2.0, 1 x Porta QC 3.0, 5 x Porte USB da 5V / 2.4A) Nero In offerta a 19,59 euro sconto 35% Click qui per approfondire

ITEAD Sonoff 4CH R2 WiFi Smart Switch wireless per Smart Home Control quattro elettrodomestici compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT, Google Nest In offerta a 21,23 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Sonoff TH10 Temperatura e Umidità Monitoraggio Wifi Romote Smart Switch Wireless E 9 in 1 Set di Cacciaviti di Precisione Per Smart Home (Compatibile con Amazon Alexa) (Non impermeabile) In offerta a 19,53 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Amzdeal Kit Tenda Studio 80 x 80 cm Scatola Fotografica con Striscia LED 5500K +Panno di base in argento più 3 Panni Sfondi (Bianco, Nero, Arancione) In offerta a 76,49 euro sconto 45% Click qui per approfondire

Neewer 3 Video Luce 480 LED Bicolore Dimmerabile & Cavalletto: Faretto LED 3200-5600K CRI 96+ con Staffa-U & 200cm Cavalletto per YouTube Fotografia Registrazioni Video in Studio In offerta a 169,94 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Beschoi 70M Wireless Microfono Telecamera UHF Remota Lavalier Ricevitore MIC a Basso Rumore + Trasmettitore per Fotocamere DSLR Videocamera Registratore Audio In offerta a 71,99 euro sconto 20% Click qui per approfondire

Microfono USB, U-KISS Micro Wireless K18 microfono portatile Karaoke Sistema di Microfono Ricevitore 2 canali micro a mano per karaoke riunione intervista In offerta a 29,99 euro sconto 23% Click qui per approfondire

Neewer Kit di Luce Pannello LED Dimmerabile con Stativo,Batteria a Litio 2600mAh/Caricabatterie a USB/Filtri Colorati/Testa a Sfera per Reflex Digitali Videocamere Canon Nikon Sony In offerta a 66,24 euro sconto 15% Click qui per approfondire

1home Supporto da Parete Inclinabile e Girevole Staffa Orientabile per TV LCD LED da 13”-30” Pollici In offerta a 11,89 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Offerte in vetrina almeno fino al 26 Luglio

TP-Link TL-SG105 Switch 5 Porte Gigabit, 10/100/1000 Mbps, Plug & Play, Nessuna Configurazione Richiesta, Struttura in Acciaio In offerta a 16,99€ sconto 36% Click qui per approfondire

TP-Link Presa Wi-Fi HS100, Smart Plug Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo dei Dispositivi Ovunque Mediante Kasa App, Nessun hub esterno necessario (presa schuko) In offerta a 17,90€ sconto 28% Click qui per approfondire

HP 27FW Monitor 27″, IPS FHD, 1920 x 1080 1080p, 5 ms, AMD FreeSync, Inclinabile, Argento In offerta a 149,99€ sconto 25% Click qui per approfondire

HP 22FW Monitor 22″, IPS FHD, 1920 x 1080 1080p, 5 ms, AMD FreeSync, Inclinabile, Argento In offerta a 99,99€ sconto 29% Click qui per approfondire

Epson Expression Home XP 257 Multifunzione Compatto con Wi-Fi, Bianco, con Amazon Dash Replenishment Ready In offerta a 49,99€ sconto 17% Click qui per approfondire

Huawei P30 Pro (Sunrise) Smartphone + Cover Trasparente, 8GB RAM, Memoria 128GB, Display 6.47″ FHD+, Processore Kirin 980, Quadrupla Fotocamera 40+20+8MP, Sensore TOF, SuperZoom 50x, [Italia] In offerta a 869€ Click qui per approfondire

Netgear EX7300 Ripetitore WiFi Mesh, Copertura 3-4 stanze e 15 dispositivi, Dual band fino a 2200 Mbps, funzionalità Mesh con modem fibra e adsl – In offerta a 78,90€ sconto 44% Click qui per approfondire

Netgear MR1100 Router 4G con Sim portatile, velocità 1Gbps fino a 20 dispositivi, durata batteria 24 ore, alternativa linea ADSL In offerta a 254,90€ sconto 25% Click qui per approfondire

Fossil Orologio Digitale Uomo con Cinturino in Silicone In offerta a 219,82€ sconto 21% Click qui per approfondire

TP-Link KL110 Lampadina Wi-Fi E27, 10 W, Funziona con Amazon Alexa e Google Home, 800 Lumen, Bianco Dimmerabile dall’ 1% al 100%, Controllo da remoto [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 14,99€ sconto 40% Click qui per approfondire

Sony – NW-WS625 – Lettore MP3 con Bluetooth Walkman da 16 gb, impermeabile, colore nero In offerta a 176,50€ Click qui per approfondire

OnePlus 6 Smartphone 6GB RAM, 64 GB Memoria, Dual SIM, Nero (Mirror Black) + Otterbox Custodia Serie Commuter, Nero In offerta a 389,90€ Click qui per approfondire

TP-Link Adattatore di rete da USB 3.0 a Gigabit Ethernet 10/100/1000, Design pieghevole e portatile, Bianco(UE300) In offerta a 12,99€ sconto 35% Click qui per approfondire

Acer SA240Ybid Monitor da 23.8″, Display IPS Full HD (1920 x 1080), 60 Hz, Formato 16:9, Luminosità 250 cd/m2, Tempo di Risposta 4 ms, VGA, DVI (w/HDCP), HDMI (1.4), Nero In offerta a 99,90€ sconto 33% Click qui per approfondire

Linksys Sistema Wi-Fi Mesh Tri-Band per Tutta la Casa WHW0303 Velop, Router/Extender Wi-Fi AC6600, Confezione da 3, Copertura fino a 525 m², Bianco – In offerta a 319,00 € sconto 27% Click qui per approfondire

Yamaha MusicCast YAS-306 Soundbar con Tecnologia Airsurround Xtreme, Nero In offerta a 259€ sconto 35% Click qui per approfondire

Philips Hue White Ambiance Felicity Lampada da Tavolo con Lampadina Inclusa [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 80,13€ sconto 20% Click qui per approfondire

EZVIZ A0-52WFR Mini Plus FHD WLAN Telecamera di Sicurezza, 2.4 GHz e 5Ghz Wi-Fi Interni, Audio Bidirezionale, Baby Monitor, Visione Notturna, Compatibile con Alexa, Nero, 1080p In offerta a 58,80€ sconto 47% Click qui per approfondire

Netgear GS308P Switch Ethernet PoE 8 porte Gigabit, 4 porte PoE e budget energetico pari a 55W, switch unmanaged desktop, struttura in metallo senza ventole In offerta a 69,90€ sconto 22% Click qui per approfondire

Philips 803 Smart TV OLED 4K UHD da 55” (139 cm), Ambilight, Razor Slim, Android TV [Classe di efficienza energetica B] In offerta a 1180,99€ – sconto 30% Click qui per approfondire

Samsung MZ-76E1T0B Unità SSD Interna 860 EVO, 1 TB , 2.5″ SATA III, Nero/Grigio In offerta a 135,80€ sconto 66% Click qui per approfondire

WD 8TB – My Book Duo per PC e Mac, RAID In offerta a 332,99 € – sconto 17% Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Flair 128 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero In offerta a 29,95 € – sconto 50% Click qui per approfondire

LG 34UC88-B.AEU Monitor 34″ Curvo 21:9 UltraWide LED IPS, 3440 x 1440, AMD FreeSync 75Hz, Multitasking, Audio 2.0 14 W, Regolazione Altezza, 2 Porte USB 3.0 – In offerta a 499,99 € – sconto 37% Click qui per approfondire

Logitech M330 Mouse Ottico Silent Plus, Wireless, Silenzioso, Nero In offerta a 22,99 € sconto 46% Click qui per approfondire

Netgear SRK60 Orbi Pro 2 unità WiFi Mesh, copertura negozi, bar e uffici fino a 350 mq e 80 dispositivi collegati, sostituisce gli AP In offerta a 378,98€ sconto 30% Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD Portatile 250 GB, Velocità di Lettura fino a 550 MB/s In offerta a 79,99€ sconto 38% Click qui per approfondire

Bose QuietComfort 35 II Cuffie Wireless con Alexa Integrata, Nero, Oro Rosa e Argento In offerta a 269,99€ sconto 29% Click qui per approfondire

