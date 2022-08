Sconti Xiaomi su eBay, meno 20% su tanti prodotti

Torna una delle promozioni più interessanti e convenienti che, di tanto in tanto, fanno capolino su. eBay. Tantissimi prodotti Xiaomi scontati del 20% grazie al codice coupon che vi segnaliamo di seguito. Clicca qui per tutte le offerte.

Un nuovo codice su eBay, che vi mostriamo di seguito, sconta del 15%, e fino a 75 euro, tantissimi prodotti Xiaomi, tra smartphone, TV, prodotti per la casa, monopattini, e chi più ne ha più ne metta. Il codice XIAOMIFESTAGO22 del valore del 20% è valido su tutti i prodotti presenti direttamente a questo indirizzo.

E’ possibile utilizzarlo fino a due volte, così da ottenere uno sconto massimo per utente fino a 150 euro. Il coupon è valido per tutti i prodotti presenti su questa pagina. Per usufruire dello sconto sarà sufficiente cliccare sull’oggetto che volete acquistare, aggiungerlo al carrello e inserire nel carrello il codice sconto XIAOMIFESTAGO22.

Attenzione, però, conviene affrettarsi: in passato, infatti, per la stessa identica promozione sono andati esauriti molti dei migliori prodotti in catalogo.

A partire da questo indirizzo sono davvero tantissimi i prodotti Xiaomi che vale la pena acquistare in sconto. C’è la richiestissima Xiaomi Mi Band 7, che da 70 euro passa a circa 56 euro, così come la TV MI LED 43″, che di listino costa 279 euro, ma che portate a casa con 50 euro di sconto, pagandolo solo 229 euro. Ancora, tra i tanti prodotti che difficilmente si trovano Ion sconto, la Mi TV Box 4K, che potete portare a casa a circa 40 euro, mentre dal punto di vista delle pulizie domestiche sono presenti diversi robot aspirapolvere, come Xiaomi G9. Se, invece, volete viaggiare eco, è presente uno dei monopattini più perforanti dell’azienda, lo scooter Mi Pro 2, che solitamente costa 559 euro, ma che portate a casa a poco più di 500 euro.

Ricordiamo che il link da cui partire per acquistare in sconto è questo. Affrettatevi, perché l’offerta, sebbene sia partita oggi 18 agosto, è valida salvo esaurimento sconto e in passato sappiamo che questi prodotti sono andati subito esauriti.