Come pulire la tastiera del computer

Dopo la guida sulla pulizia degli auricolari e la segnalazione dei due accessori per portare a termine l’operazione con la massima efficacia (di cui uno con un inserto progettato per la manutenzione dei computer), parliamo di tastiere. Come componente meccanica è quella più soggetta ad usura e le parti mobili sono un ricettacolo di sporco, specialmente se mentre si lavora al computer si mangia o si sgranocchia qualche cosa, perché oltre a grasso e pelle morta anche le briciole a quel punto diventano il nemico giurato dei tasti, che da un momento all’altro possono bloccarsi o funzionare a singhiozzo.

Per l’occasione abbiamo pensato di suggerirvi l’acquisto di due strumenti della linea Good Grips di OXO, progettati appositamente per tenere pulita la tastiera (ma anche lo schermo) e il mouse del computer, con un terzo che invece ha un occhio di riguardo anche per porte e pulsanti di dispositivi più piccoli, primo tra tutti lo smartphone.

Il 3-in-1

Questo kit si compone di tre strumenti separati, ognuno progettato per svolgere un compito diverso: c’è la spazzola a setole dritte con cui poter rimuovere lo sporco più difficile da raggiungere, il panno in microfibra (che si richiude all’interno di un sacchetto) per cancellare le ditate e, infine, lo spazzolino a U che si inserisce tra i tasti della tastiera per estrarre sporco e polvere. Per evitare di perderli l’azienda ha pensato di raccoglierli all’interno di un anello stile portachiavi, facile da conservare nel cassetto della scrivania o da portare in viaggio.

Questo kit è in vendita su Amazon costa 12,99 euro.

Lo spazzolone

In alternativa c’è quello che potremmo chiamare “lo spazzolone”, un accessorio dedicato alla pulizia di dispositivi elettronici in gere, comprese macchine fotografiche e tablet, nonché cruscotti e navigatori satellitari. E’ dotato di spazzola retrattile che consente di eliminare sul momento lo sporco e le briciole, così vi potete concedere uno spuntino davanti allo schermo senza troppe ansie, mentre dal lato opposto, protetto da un coperchio, è presente un cuscinetto in microfibra contraddistinto da una speciale sagoma che permette di raggiungere ogni angolo per rimuovere macchie, tracce di unto e impronte digitali. E’ particolarmente compatto e perciò si può lasciare tranquillamente sulla scrivania, dentro un cassetto o insieme agli altri accessori da ufficio, o magari nella borsa del computer.

Lo comprate su Amazon per 20,31 euro.

Il pennino

Il terzo prodotto come dicevamo è un po’ diverso perché non è dedicato unicamente alla pulizia dei computer ma si può usare anche per altro. Ha la forma e gli ingombri di un pennino, quindi è quello più facile da riporre, ed include da un lato una punta in silicone (protetta da un cappuccio) con cui rimuovere la polvere dagli anfratti più difficili da raggiungere, tra i tasti della tastiera e lungo i bordi degli schermi; dall’altro invece c’è un pennello con morbide setole retrattili per pulire gli obiettivi delle fotocamere e gli schermi dei navigatori.

E’ disponibile su Amazon a 8,99 euro.

