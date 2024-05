Un set LEGO con tema l’Apple Store ha bisogno di voti per diventare realtà

Pubblicità

Su Reddit è apparso un set LEGO che ha come tema un Apple Store, concept creato da un fan dei mattoncini assemblabili con la speranza di ottenere abbastanza voti alla proposta presentata sul sito LEGO Ideas, e convincere LEGO System a trasformare l’idea in realtà.

Il modello non è basato su una location di un particolare negozio di Apple ma, spiega il creatore del set, è stato concepito mettendo insieme più elementi tipici degli Apple Store e di alcuni set LEGO City.

La creazione del set prevede vari riferimenti a iconici dispositivi Apple, inclusi iMac G3, iPod, AirPods, Apple Watch e persino Vision Pro, con gli scaffali e la disposizione dei prodotti tipica dei negozi Apple.

Le dimensioni del set (questo il link per i dettagli e per votare) dovrebbero essere: 41 cm x 25,6cm x 15,8cm; il numero di pezzi previsti è 1539.

Se il progetto otterrà il supporto di 10.000 sostenitori, sarà ammissibile alla revisione da parte di The Lego Group, da prendere in considerazione per diventare set ufficiale; ammettendo che saranno superati i vari passaggi, sarà in ogni caso necessario il consenso da parte di Apple e non è detto che quest’ultima approvi una simile iniziativa visto che, a parte alcune iniziative legate direttamente al company store di Cupertino preferisce non legare il proprio marchio al merchandising diretto.

LEGO consente di presentare progetti personalizzati di set a LEGO Ideas; da un sito dedicato è possibile ammirare le idee di altri fan LEGO e ricevere voti che potrebbero trasformare le idea in realtà. Ovviamente sono accettate idee costruite con mattoncini LEGO e conformi a specifiche linee guida (essendo giocattoli per bambini, il loro design è finalizzato a fare in modo che siano utilizzabili intuitivamente da chiunque senza l’ausilio di istruzioni).

LEGO ha prodotto varie moltissime confezioni tematiche: sullo spazio, sui robot, sulla pirateria, sui castelli medievali, sui dinosauri, su città, paesi, luoghi di villeggiatura, western, paesaggi artici, navi, macchine da corsa, treni, Guerre stellari, Harry Potter ed altri ancora.