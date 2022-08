Sconto del 40% su WD Elements SE, micro disco SSD da 1 TB a solo 89,99 €

Un piccolo disco tuttofare ad un prezzo eccezionale? Andate su Amazon dove oggi comprate col 40% di sconto il Western Digital WD Elements SE da 1 TB pagandolo solo 89,99 €.

Di questo disco abbiamo pubblicato una recensione alcuni mesi fa. Andate a leggervi quello che diciamo per sapere se può fare al caso vostro. Ma se siete tra coloro che hanno file importanti da archiviare o la necessità di trovare spazio per allargare il disco interno del vostro Mac (o PC) sul quale non riuscite più a collocare documento, questo disco esterno va sicuramente al caso vostro per il rapporto prezzo, prestazioni e costo.

Partiamo dalle dimensioni. Come diciamo nella nostra prova Se non fosse per il fatto che gli manca un piccolo gancio, il nuovo WD Elements SE SSD potrebbe essere usato benissimo come portachiavi, perché le misure di 64,5 x 64,5 x 8,72. È leggerissimo e realizzato in plastica antiurto.

WD Elements SE SSD lo possiamo pensare come una chiavetta USB (data la forma), più veloce delle chiavette classiche, più veloce anche di un disco meccanico (che arriva si e no alla velocità di questa unità) pensato per il trasporto dei dati o come unità di backup. Le prestazioni sono infatti buone, a tratti anche migliori di quanto dichiarato dalla casa madre: il picco di 411 MB al secondo rilevato è superiore ai 400 dichiarati, seppur di poco e anche i 372 di scrittura.

Questo disco costerebbe 150 euro ma con l’offerta di oggi di Amazon lo pagate solo 89,99 euro, largamente meno del prezzo che si trova in giro scontato che ruota intorno ai 130 euro.

