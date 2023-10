WD, dischi e memorie a prezzi scontati con la Festa delle Offerte Prime

Da quanto tempo stavate monitorando i prezzi delle memorie esterne per poter espandere il vostro archivio digitale, magari per una seconda copia di backup o più semplicemente per un disco da tenere sempre nella borsa in modo tale da avere a portata di mano tutti i file di cui si può aver bisogno nel corso della giornata?

Speriamo non troppo, comunque sia potete finalmente fare affari approfittando degli sconti attualmente attivi su Amazon sulle memorie di Western Digital. La società si è infatti unita alla Festa delle Offerte Prime, due giorni durante i quali sconta fino all’83% alcune delle sue soluzioni presenti in catalogo.

Potete scegliere tra diversi dischi portatili da pochi TB oppure veri e propri sistemi di backup casalingo con dentro fino a 18 TB di spazio. Insomma cen’è per tutti, non solo in termini di gusto estetico o di spazio ma anche di prezzi.

Di seguito vi mostriamo l’elenco completo delle soluzioni WD attualmente in sconto: fate pure la vostra scelta.

WD 2TB My Passport Portable HDD USB 3.0 with software for device management, backup and password protection – Black – Works with PC, Xbox and PS4 In offerta a 64,78 € – invece di 104,99 €

sconto 38% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

WD 2 TB My Passport Portable HDD USB 3.0 with software for device management, backup and password protection – Blue – Works with PC, Xbox and PS4 In offerta a 69,98 € – invece di 116,90 €

sconto 40% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

WD My Passport Portable SSD 1TB, NVMe Technology, USB-C, Read Speeds of up to 1050MB/s & Write Speeds of up to 1000MB/s. Works with PC, Xbox, PlayStation – Space Grey In offerta a 91,99 € – invece di 199,99 €

sconto 54% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

WD My Passport Portable SSD 1TB with NVMe Technology, USB-C, Read Speeds of up to 1050MB/s & Write Speeds of up to 1000MB/s. Works with PC, Xbox, PlayStation – Gold In offerta a 91,99 € – invece di 260,99 €

sconto 65% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

WD 4 TB My Passport for Mac, Hard Disk Portatile, adatto per Time Machine, Protezione tramite password, Blu notte In offerta a 106,35 € – invece di 144,99 €

sconto 27% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

WD 6TB Elements Desktop External Hard Drive – USB 3.0 In offerta a 123,41 € – invece di 251,10 €

sconto 51% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

WD 8 TB Elements Desktop External Hard Drive – USB 3.0, Black In offerta a 161,49 € – invece di 247,99 €

sconto 35% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

WD 18TB Elements Desktop Disco rigido esterno – USB 3.0 In offerta a 313,49 € – invece di 559,99 €

sconto 44% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

WD 2 TB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Blu In offerta a 127,93 € – invece di 257,84 €

sconto 50% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

WD 5 TB My Passport for Mac Portable Hard Drive, adatto per Time Machine, Protezione tramite password, Blu notte In offerta a 140,59 € – invece di 250,00 €

sconto 44% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

WD 5TB My Passport Ultra, Hard Disk Portatile USB 3.0 con software per la gestione dei dispositivi, backup e protezione tramite password, funziona con PC, Xbox X, Xbox S, PS4 and PS5 – Blu In offerta a 142,42 € – invece di 203,40 €

sconto 30% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

WD 2 TB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Oro In offerta a 153,99 € – invece di 349,99 €

sconto 56% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Western Digital Sn850X 2Tb M.2 2280 Pcie Gen4 Nvme Ssd Per Gaming Con Dissipatore Termico Con Velocità Di Fino A 7.300 Mb/S, Nero, ?8 x 2.34 x 0.88 cm 24 grammi In offerta a 144,07 € – invece di 480,00 €

sconto 70% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

WD 18TB My Book Desktop Hard disk, USB 3.0 con protezione con password e software di backup. Compatibile con PC e Mac In offerta a 310,29 € – invece di 586,99 €

sconto 47% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

WD 16TB My Book Duo Desktop HDD USB 3.1 Gen 1 con software per la gestione dei dispositivi, backup e protezione con password, Cavi USB-C e USB-A RAID 0/1, JBOD In offerta a 518,39 € – invece di 659,99 €

sconto 21% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

WD 4 TB My Book Duo 36 TB Desktop Hard disk esterno RAID USB 3.1 e software di backup automatic In offerta a 741,00 € – invece di 1053,99 €

sconto 30% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

WD_BLACK SN770 1 TB tecnologia PCIe Gen4 NVMe SSD interno per gaming, con velocità di lettura fino a 5.150 MB/s In offerta a 52,92 € – invece di 145,18 €

sconto 64% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

WD_BLACK C50 512 GB Scheda di espansione per Xbox, compatibile con Xbox Series X|S, Scheda di espansione con licenza ufficiale Xbox, Abbonamento di 1 mese a Xbox Game Pass Ultimate In offerta a 94,99 € – invece di 139,99 €

sconto 32% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

WD_BLACK SN770 2 TB tecnologia PCIe Gen4 NVMe SSD interno per gaming, con velocità di lettura fino a 5.150 MB/s In offerta a 95,00 € – invece di 563,60 €

sconto 83% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

WD_BLACK 2TB SN850X M.2 2280 PCIe Gen 4 NVMe SSD, le velocità fino a 7,300 MB/s In offerta a 126,69 € – invece di 386,99 €

sconto 67% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

WD_BLACK 4TB SN850X M.2 2280 PCIe Gen 4 NVMe SSD, le velocità fino a 7,300 MB/s, Gaming SSD In offerta a 267,89 € – invece di 1007,00 €

sconto 73% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).