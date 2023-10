Festa delle offerte Prime, Magsafe Ugreen Nexode fino a 100W a 128€

Avete un iPhone e un Mac e un qualunque dispositivo da ricaricare, anche ad alta potenza? La risposta è questo caricabatterie Ugreen Nexode da 100W certificato Magsafe che Amazon presenta in occasione degli sconti d’autunno a 125€ invece che a 179,99€.

Il Nexode Ugreeen 100W è un quattro in uno che diventa un’indispensabile accessorio da scrivania per una molteplicità di utilizzatori. A beneficiare di esso sono in primo luogo coloro che devono ricaricare un Mac (o un PC) e un iPhone.

La porta USB-C principale è infatti in grado di fornire la considerevole potenza di 100W. C’è poi a disposizione una piattaforma certificata MagSafe (non una semplice compatibile) che permette di ricaricare alla massima potenza un iPhone di ultima generazione.

La forma particolare, anche pieghevole, permette a questo accessorio di funzionare come supporto Nightstand: quando l’iPhone è in ricarica e state usando iOS 17 potete avere sempre accesso a tutte le informazioni che questa modalità presenta come sveglia, orologio, calendari e widget.

Le porte a disposizione sono in tutto tre: due USB-C e una USB. La distribuzione della potenza su di esse dipende da quante sono in azione e che cosa abbiamo connesso. In linea generale per avere 100W su una delle porte USB-C non ci deve essere collegato niente altro nè essere in ricarica l’iPhone. Nel momento in cui si attiva la ricarica del’iPhone, la massima potenza che si ottiene dalle porte sarà 65W.

Vi ricordiamo che con 100W potrete ricaricare un MacBook Pro di ultima generazione (anche se non al massimo delle sue prestazioni) e che 65W sono più che sufficienti per un MacBook Air. Collegando tutte le porte USB-C e usando la piattaforma Magsafe sarete in grado di ricaricare, oltre ad iPhone, sia un MacBook Air che un qualunque iPad.

Il Nexode 100W di Ugreen costerebbe 179,99€ ma oggi lo pagate 129,99€