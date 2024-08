Xiaomi Redmi Buds 4 Active, auricolari con riduzione del rumore a meno di 16 euro

Pubblicità

Se non volete spendere cifre folli per AirPods, ma desiderate mettervi alle orecchie un paio di auricolari di qualità, allora l’offerta sulle Xiaomi Redmi Buds 4 Active è da non perdere. Quasi non ci si crede, il prezzo su Amazon è di 15,99 euro, direttamente a questo indirizzo.

Al loro interno è presente un driver dinamico da 12 mm, ulteriormente ingrandito rispetto al passato. Gli auricolari godono dell’attenzione della sintonizzazione realizzata presso il Xiaomi Acoustic Lab, che garantisce bassi potenziati e un’acustica di qualità superiore, offrendo un’esperienza di ascolto di alta qualità, senza spendere cifre importanti.

Ogni auricolare è equipaggiato con un microfono ad alta sensibilità che attenua le interferenze ambientali e il rumore di fondo, assicurando una voce chiara e limpida per le chiamate vocali, anche in ambienti rumorosi.

Quanto all’autonomia, gli auricolari offrono fino a 5 ore di ascolto con una singola ricarica e fino a 28 ore complessive utilizzando la custodia di ricarica inclusa nel prezzo. In questo modo è facile capire come gli auricolari possano essere portati anche in viaggio, per un intero fine settimana, senza necessità di doversi collegare alla presa elettrica.

Ed ancora, gli auricolari propongono un design davvero raffinato e professionale, come del resto da tradizione Xiaomi, che oltre alla forma propongono anche sostanza per via della certificazione IPX4. In questo modo sarà possibile utilizzare gli auricolari sia all’aperto, che al chiuso, senza doversi preoccupare della pioggia.

Quanto alla connettività sono dotati della più recente tecnologia Bluetooth 5.3, per un consumo energetico ridotto, una stabilità del segnale migliore e una maggiore resistenza alle interferenze, anche in presenza di altri dispositivi nelle vicinanze.

Xiaomi Redmi Buds 4 Active sono già di per se economici, con un listino di circa 30 euro. Al momento, però, si acquistano praticamente alla meta del prezzo: li portate a casa a 15,99 euro acquistandoli su Amazon direttamente a questo indirizzo.