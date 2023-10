Festa delle offerte Prime, Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite per dire stop a polveri, allergie e cattivi odori con

Se vi serve un purificatore d’aria oggi è il giorno giusto: grazie alle offerte d’autunno potete comprare a 129,99 € lo Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite capace di fare fronte ad ogni problematica di aria non salubre.

Di questi accessori abbiamo parlato approfonditamente molto tempo fa quando abbiamo presentato le differenze tra lo Xiaomi Mi Air 2S e lo Xiaomi Mi Air Purifier 2H. Se vi interessa avere un riscontro esatto su come comprare e perché comprare un purificatore d’aria domestico è questo l’articolo che dovete leggere. Qui diciamo unicamente che un purificatore è strutturato per catturare polvere, polveri sottili e batteri.

Funziona anche come filtro per i cattivi odori caratteristici di una casa ed è un prodotto molto interessante anche per chi soffre di allergie. Cattura particelle fino a 0,3 μm

Nonostante sia molto compatto, lo Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite è dotato di un particolato CADR pari ad un massimo di 360 m³/h ed è in grado di fornire 6000 litri di aria pulita al minuto. Le potenti velocità di purificazione mantengono l’aria in casa pulita più a lungo. Questo lo rende in grado di operare in spazi fino a circa 40 metri quadri.

Il filtro dura fino ad un anno. Freschezza quotidiana grazie a un filtro di lunga durata. I l display LED fornisce i dati PM2.5 in tempo reale, le letture di temperatura e umidità interne, nonché informazioni sullo stato del Wi-Fi e sulla modalità operativa. Il sistema controlla la qualità dell’aria e ne presenta le condizioni con un striscia luminosa codificata a colori e permette di attivare la modalità di purificazione ottimale con le regolazioni automatiche.

Normalmente questo purificatore d’aria rilasciato in primavera costerebbe 199 euro. Oggi grazie ad un’offerta Amazon lo pagate 129,99 €

