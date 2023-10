Apple potrà aggiornare gli iPhone nei negozi senza toglierli dalla scatola

Quando si apre la confezione di un nuovo iPhone non è raro che la versione di iOS con la quale arriva il dispositivo sia più vecchia di quella attualmente disponibile.

Dopo l’arrivo degli iPhone 15, quest’anno sono arrivati rapidamente gli update a iOS 17.0.1 (correzioni falle di sicurezza), poi a iOS 17.0.2 (correzione di un problema che poteva impedire il trasferimento dei dati direttamente da un altro iPhone durante la configurazione), e poi a iOS 17.0.3 (miglioramenti alla sicurezza e correzione del problema che poteva causare temperature più elevate del previsto).

Nell’ultimo numero della newsletter “Power On”, Mark Gurman di Bloomberg, riferisce che Apple ha sviluppato un supporto su cui è possibile collocare le scatole con all’interno gli iPhone. L’accessorio avvia gli iPhone con un collegamento wireless, applica loro l’ultimo aggiornamento iOS disponibile e poi spegne i telefoni. Tutto questo senza bisogno di aprire la confezione.

Questo dispositivo sul quale è possibile collocare gli iPhone per gli update è stato progettato internamente da Apple e dovrebbe arrivare negli Apple Store entro la fine dell’anno risolvendo un problema che coinvolge sicuramente gli utenti meno esperti e li mette al riparo dai primi bug che possono verificarsi con i nuovi sistemi operativi rilasciati in concomitanza con i nuovi dispositivi.

Per saperne di più su iPhone 15 e iPhone 15 Plus vi rimandiamo alla nostra prova. Per saperne di più sui nuovi iPhone 15 Pro e Max è disponile la relativa recensione.