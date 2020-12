Se avete una di queste videocamere Canon, aggiornate il firmware e cambierà tutto

Se avete una di queste videocamere Canon, aggiornate subito il firmware: la nuova versione infatti introduce così tanti miglioramenti che alla fine sarà come aver appena acquistato una nuova e più recente videocamera della stessa linea del costruttore. I modelli interessati da questo aggiornamento sono le Canon XF405 e XF400 con il firmware 1.0.5.0 e le Canon XA55, XA50, XA40, Canon 4K Legria HF G60 e HF G50 con la versione firmware 1.0.1.0.

Prima di questo aggiornamento, la videocamera Canon XA40 poteva registrare solo in formato MP4 a 150 Mbps mentre adesso, aggiornando il firmware, dispone anche del formato professionale XF-AVC. Ciò consente di avere metadati aggiuntivi che ampliano le possibilità creative in fase di post-produzione. Nello specifico ora sono state aggiunte le modalità di registrazione XF-AVC in 4K UHD (ovvero a 3.840 x 2.160 pixel a 29.97P, 23.98P oppure 25P) e in Full HD a 1.920 x 1.080 pixel a 59.94i, 59.94p, 50i, 50p, 29.97p, 25p e 23.98p.

Gli aggiornamenti dedicati ai modelli Canon XF405, Canon XF400, Canon XA55 e Canon XA50 aggiungono invece la matrice colore EOS Standard e Videocamera di produzione ai parametri di personalizzazione dell’immagine. Ciò consente agli utenti di modificare la matrice colore per ottenere una migliore corrispondenza con le immagini prodotte da altre videocamere, utilizzate nel corso delle riprese, incrementando l’omogeneità del risultato finale. Altra novità per questi modelli è l’aggiunta di Canon Log 3 che amplia la gamma dinamica in fase di post-produzione.

Le videocamere Canon XF405, Canon XF400, Canon XA55, Canon XA50, Canon HF G50 e Canon HF G60 con l’aggiornamento del firmware beneficiano di una maggiore precisione di messa a fuoco automatica durante l’uso dello zoom. Inoltre, per Canon XF405 e Canon XF400 c’è anche un miglioramento della qualità d’immagine in modalità Zoom digitale avanzato 30X, migliorando sensibilmente le riprese di chi usa lo zoom esteso in Full HD.

Tutte le videocamere interessate da questi aggiornamenti firmware inoltre beneficiano della nuova funzione Immagine Personalizzata che consente di regolare le impostazioni dell’immagine come nitidezza, saturazione, dettagli della carnagione e riduzione del rumore. Inoltre ora è possibile assegnare funzioni aggiuntive ai pulsanti programmabili come per esempio zebra, peaking e marcatori.

Per facilitarvi le cose, riportiamo in elenco le pagine di supporto delle singole videocamere qui di seguito:

Firmware versione 1.0.5.0

Firmware versione 1.0.1.0

Se per qualche ragione il link qui sopra non dovesse funzionare, potete cercare il firmware aggiornato partendo da questa pagina del sito ufficiale e digitando poi il nome della videocamera nell’apposita casella di ricerca.