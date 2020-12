Julia Roberts sarà protagonista di una serie su Apple TV+

Il sorriso di Julia Roberts illuminerà Apple TV+: sarà l’attrice Premio Oscar la protagonista della serie originale della televisione in streaming di Cupertino “The Last Thing He Told Me”. Lo ha rivelato nelle scorse ore fa la rivista specializzata in show business Deadline, parlando della programmazione dello spettacolo da parte di Apple.

La serie è basata sul romanzo omonimo dell’autrice Laura Dave ed è prodotta da Hello Shunshine di Reese Witherspoon, l’attrice che ha già collaborato con Apple per diversi spettacoli.

La storia è quella di Hannah, una donna alle prese con una relazione inaspettata e complicata con la figliastra sedicenne, Bailey, e alla ricerca della verità sulla scomparsa di suo marito Owen Michaels. Unica traccia, che la guiderà in entrambe le imprese, è il biglietto, lasciato proprio dal marito poco prima della scomparsa, con la richiesta, non meglio specificata: “Proteggila”.

Il romanzo della Dave non è ancora stato pubblicato: arriverà nelle librerie solo nella primavera 2021, ma la casa produttrice Hello Sunshine ha ottenuto in anticipo i diritti per la versione cinematografica.

Una scelta, che la Hello Sunshine, ha già fatto in passato: si era aggiudicata in anticipo i diritti per serie TV tratte da romanzi che si sono rivelati poi dei best seller, come “Big Little Lies” e “Little Fires Everywhere”. Ora ritentano il colpo. Ma questa volta, con Julia Roberts, hanno deciso di vincere facile.

Intanto, gli abbonati di Apple TV+ possono prepararsi al Natale con un catalogo interessante, che si è rinnovato proprio in vista delle feste. Sulla piattaforma streaming Apple TV+, si trovano infatti le due proposte di Apple per il Natale: ”Un Natale da Charlie Brown” e “La magia del Natale con Mariah Carey”.

