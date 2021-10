Se WhatsApp piange Telegram ride

L’interruzione per diverse ore di qualche giorno fa dell’intera piattaforma Facebook, con lo stop anche di WhatsApp e Instagram, ha fatto bene al principale competitor: Telegram, il principale rivale di WhatsApp nello spazio di messaggistica istantanea, ha guadagnato 70 milioni di nuovi utenti.

A riferire i numeri di questo spaventoso boom è un post del CEO di Telegram, Pavel Durov, che sul proprio canale ha constatato come l’interruzione di poche ore di WhatsApp e Messenger abbia portato sulla piattaforma Telegram 70 milioni di nuovi utenti.

Secondo il post, “il tasso di crescita giornaliero di Telegram ha superato il normale ordine di grandezza” con oltre 70 milioni di “rifugiati” da altre piattaforme in un solo giorno:

sono orgoglioso di come il nostro team ha gestito la crescita senza precedenti perché Telegram ha continuato a lavorare in modo impeccabile per la stragrande maggioranza dei nostri utenti

Nel suo post il CEO di Telegram rileva che la grande affluenza di nuovi utenti in fase di registrazione nelle ore in cui WhatsApp e Messenger erano offline, potrebbe aver causato rallentamenti e velocit inferiore alla norma sulla propria piattaforma, specialmente in America del Nord e del Sud.

È possibile che alcuni dei nuovi utenti si stessero registrando indipendentemente dallo stato offline di WhatsApp, ma certamente lo stop ai servizi di Facebook è stata la goccia che ha spinto gli utenti a passare a Telegram, per la necessità di tenersi in contatto con amici e parenti.

Non è chiaro se questi nuovi utenti continueranno, o meno, a utilizzare la piattaforma Telegram, o se stessero semplicemente cercando un’alternativa temporanea. In effetti, questi utenti potrebbero comunque decidere di mantenere Telegram sui propri smartphone, se non per usarla regolarmente, come vera e propria ancora di salvataggio in caso di malfunzionamento Whatsapp.

