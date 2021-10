Con Canon EOS VR si creano contenuti in realtà virtuale

Canon si lancia a piedi uniti nel settore della Realtà Virtuale presentando il sistema EOS VR, che fa leva principalmente su un nuovo e particolarissimo obiettivo con innesto RF capace di acquisire immagini in questo particolare formato a 180 gradi sfruttando una sola fotocamera e un solo sensore. Si tratta per la precisione di un obiettivo che l’azienda etichetta come Dual Fisheye perché si compone appunto di due lenti da 5,2 millimetri serie L con f/2.8 affiancate.

Questo sistema – spiega Canon – è stato sviluppato in risposta alla richiesta di poter realizzare contenuti tridimensionali in VR, una tecnologia che si sta rapidamente diffondendo in molti settori come formazione, viaggi, sport, eventi live e documentari. In questo modo gli utenti Canon adesso possono semplificare l’intero processo di acquisizione stereoscopica in formato 180 gradi VR, semplicemente affiancando quest’ottica a una fotocamera come la EOS R5, al software EOS VR Utility e al plug-in EOS VR Plug-in per Adobe Premiere Pro, pensati per ottimizzare la post-produzione di questi nuovi filmati.

Ciò significa che viene prodotto un solo file, perfettamente sincronizzato, per entrambe le immagini destra e sinistra. In questo modo, il software o il plug-in Canon può convertire con facilità il doppio formato fisheye circolare in formato 180° VR standard, pronto per la modifica in Adobe Premiere Pro o per la visualizzazione su un visore VR.

Il processo di conversione da due immagini fisheye rotonde a un formato 180° VR rettangolare più riconoscibile è infatti una delle operazioni più complicate e laboriose nella creazione di contenuti VR e il software di Canon combinato a questa lente facilita l’intera operazione. Inoltre le due app aggiornate EOS Utility e Camera Connect agevolano il controllo remoto e la visualizzazione di un’anteprima delle immagini in tempo reale durante l’acquisizione dei contenuti.

Per quanto riguarda l’obiettivo Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE, alla base delle sue funzionalità di acquisizione VR stereoscopica, dispone di un campo visivo grandangolare di 190 gradi, consentendo la proiezione di due immagini sull’unico sensore della fotocamera garantendo al contempo un giusto allineamento e una corretta sincronizzazione tra le due riprese, facilitando così la configurazione rispetto all’uso di un sistema fatto di due fotocamere e riducendo al minimo le correzioni necessarie da applicare in post-produzione (e di conseguenza anche le competenze richieste).

Inoltre l’acquisizione su un unico sensore fa sì che le due immagini abbiano le stesse caratteristiche qualitative, evitando quelle impercettibili variazioni di qualità ed esposizione che spesso affliggono i sistemi a due sensori. L’obiettivo è caratterizzato da una distanza base di 60 mm che porta ad avere una visione quanto più naturale possibile e utilizza due elementi UD per ogni lente per produrre immagini nitide da bordo a bordo. Il suo rivestimento SWC è progettato appositamente per le riprese in controluce, molto comuni nelle acquisizioni VR, perché elimina gli effetti flare e ghosting prodotti dalla luce solare.

E’ poi dotato di un supporto in gelatina tra gli elementi posteriori che consentono di sfruttare i filtri ND in gelatina di terze parti per mantenere aperture e tempi di scatto “normali” durante le riprese in condizioni di elevata luminosità, mentre la funzione MF Peaking di EOS R5 consente la messa a fuoco manuale assistita, evidenziando le aree a fuoco.

Il nuovo sistema EOS VR e l’obiettivo Canon RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE saranno disponibili a partire da fine dicembre 2021 a un prezzo non ancora reso noto.