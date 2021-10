HOTO QWRJQ001, la pistola per colla a caldo che va a batteria

Se vi dilettate in lavoretti manuali o in riparazioni fai-da-te e avete bisogno di una pistola per colla a caldo, valutate l’acquisto di HOTO QWRJQ001 non solo perché al momento è in sconto, ma soprattutto perché rispetto ai modelli tradizionali offre una serie di vantaggi.

Innanzitutto infatti non c’è il filo, quindi non siete vincolati alla posizione in cui eseguire i lavori perché non c’è bisogno di stare vicini ad una presa di corrente né dovete avere a disposizione una prolunga per avere un po’ più di movimento. L’assenza del cavo rende anche questo strumento molto più maneggevole, visto che può essere spostato liberamente senza il fastidio del filo penzolante.

L’alimentazione avviene tramite batteria: ne incorpora una da 2.000 mAh che si ricarica in circa due o tre ore e promette di sciogliere fino 100 metri di colla prima di scaricarsi. Inoltre la ricarica avviene tramite USB-C, quindi si può usare un qualsiasi alimentatore o powerbank per ripristinare l’energia tra un lavoro e l’altro.

A differenza delle pistole per colla a caldo tradizionali, che hanno la punta in metallo, questa presenta un ugello in ottone con un rivestimento in gomma in modo da evitare scottature nel caso in cui si dovesse toccare accidentalmente la punta. E quando il lavoro è terminato si può ricoprire completamente usando il cappuccio in plastica fornito in dotazione.

Un altro vantaggio è ancora una volta dato dall’assenza del filo perché la base è così perfettamente piatta e la costruzione è stata bilanciata in modo da consentire di posizionare la pistola in verticale durante la fase di accensione, che impiega all’incirca 3 minuti, in cui si scaldano i componenti interni. Le pistole a caldo tradizionali infatti, per via del cavo, generalmente montano un piccolo cavalletto per evitare che la punta tocchi il ripiano d’appoggio durante il processo visto che sulla base è presente il cavo.

Non fa fumo e non lascia odori, inoltre rispetto alle soluzioni concorrenti più economiche monta inoltre un chip per il controllo e la gestione della temperatura che evita il surriscaldamento della pistola durante le fasi di utilizzo e di inattività e al contempo fa sì che la colla non diventi troppo liquida nelle fasi di lavoro più intense.

Per concludere, un po’ di numeri: misura 13,5 x 12,7 x 3,5 centimetri, pesa quasi 200 grammi e l’ugello ha un’apertura di appena 1 millimetri. Utilizza stick di colla da 125 millimetri con diametro da 7 millimetri.

Chi intende comprare la pistola per colla a caldo HOTO QWRJQ001 al momento la trova in sconto a più di metà prezzo: invece di 86,44 euro si compra a 26,21 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.