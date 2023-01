Il design del Mac mini edizione 2024 sarà uguale a quello del 2023

Nello stesso giorno in cui Apple ha annunciato il nuovo Mac mini 2023, l’analista Ming-Chi Kuo ha fatto sapere di non prevedere cambiamenti nel form factor del compatto desktop per il modello 2024.

Apple ha appena presentato il Mac mini 2023 e Kuo sottolinea che aveva previsto il design identico e riferisce ancora che tale resterà anche nel 2024.

L’analista riporta indicazioni vaghe sul futuro Mac mini e offre invece qualche dettaglio in più sui futuri MacBook Pro, sottolieando sempre di avere previsto che il design di quelli appena presentati sarebbe rimasto pressoché invariato.

L’analista riporta una previsione facile, spiegando che i futuri MacBook Pro 2024 integreranno CPU a 3nm… ma questo avremmo potuto prevederlo anche noi, senza fare gli analisti.

My new prediction for next new Mac mini is similar to the one I made about ten months ago. I think the new Mac mini in 2024 will likely remain the similar form factor design. https://t.co/na1Z0DDUpA

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 17, 2023