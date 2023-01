Apple riduce il valore di permuta di Mac, iPhone e Apple Watch

In meno di un anno, per la precisione in solamente nove mesi Apple ha ridotto il valore di permuta dei suoi prodotti ben quattro volte (nel 2022 è successo il 6 maggio, il 5 luglio e anche 11 novembre): l’ultimo taglio, il primo del 2023, è arrivato con l’introduzione dei nuovi Mac 2023 con chip M2, M2 Pro e M2 Max.

Per alcuni utenti l’ultima riduzione del valore di permuta di Apple è definita brutale per alcuni modelli, in particolare per Mac Pro intel del 2019: ma in realtà Apple ha rivisto al ribasso, anche se con percentuali più contenute, anche il valore di permuta di iPhone, iPad e Apple Watch.

Mac, il valore di permuta crolla per i modelli Pro

Partiamo da Mac: in USA la critiche su Apple sono cominciate a fioccare con il post di David Imel, del team dello youtuber statunitense MKBHD. L’ultimo Mac Pro intel in configurazione personalizzata con prezzo di 52.199 dollari, ancora in vendita a listino da Apple allo stesso prezzo, se proposto in permuta ad Apple per comprare un nuovo Mac, questa macchina vale solamente 970 dollari. Una somma considerata uno «Schiaffo in faccia» da alcuni utenti nei commenti su forum e Reddit.

Confrontando il listino Apple per il valore di permuta dei Mac dell’11 novembre con quello attuale, scopriamo che le macchine che più perdono valore sono iMac Pro che da 1.130 euro ora vale praticamente la metà, solo 625 euro. Perde non poco anche iMac che dai precedenti 740 euro di valore massimo di permuta per Apple, ora vale al massimo solo fino a 425 euro. Apple indica che Mac Pro, prima valutato fino a 1.390 euro, ora vale 1.190 euro.

Fun fact: If you plug in a 4 year old $50,000+ Mac Pro into Apple's trade-in site, you don't even get enough credit to buy an iPhone 14 Pro 🫠 https://t.co/CzPzoymWAa — Marques Brownlee (@MKBHD) January 17, 2023

Per il caso evidenziato in USA di Mac Pro da oltre 50mila dollari, ora valutato 970 dollari da Apple, Imel rileva che nulla è crollato di valore 50 volte in tre anni, ad eccezione delle criptovalute. Fortunatamente i modelli di Mac non Pro registrano riduzioni di valore di permuta decisamente inferiori.

Cala ancora il valore di permuta di iPhone, iPad e Apple Watch

Purtroppo Apple ha rivisto al ribasso non solo il valore di permuta dei Mac, ma anche quello di iPhone, iPad e Apple Watch. In questo articolo riportiamo le schermate che mostrano i valori massimi per i dispositivi Apple usati in permuta per ottenere credito per l’acquisto di un nuovo modello.

I cali più sensibili, intorno al 10% e fino al 15% riguardano gli iPhone più recenti, quindi le generazioni iPhone 12 e 13 presentati in permuta per comprare iPhone 14. Decisamente più contenuti invece i cali del valore di permuta degli Apple Watch, solamente poche decine di euro.

Apple alza i prezzi del nuovo e riduce il valore dell’usato

Purtroppo, anche nel caso di cali contenuti, negli ultimi nove mesi Apple ha ribassato il valore di permuta ben quattro volte, mentre nello stesso periodo i prezzi delle novità Apple sono in media aumentati, salvo pochissime eccezioni. È comprensibile che alcuni utenti si lamentino online osservando la doppia tenaglia in azione.

Ma occorre anche rilevare che il valore dell’usato in permuta di Apple è sempre stato inferiore, anche di molto, rispetto a quando è possibile ottenere vendendo i propri dispositivi Apple a privati.

In alternativa, per chi non vuole affrontare problemi ed eventuali complicazioni di una vendita tra privati, è possibile rivolgersi a società specializzate in dispositivi ricondizionati come TrenDeivce [sponsor]. Oltre a valutazioni migliori per il proprio usato, procedure e garanzie TrenDevice assicurano massima tutela e tranquillità per l’utente in ogni fase.

Per una sintesi delle ultime novità Apple, incluso il mini keynote in video, e collegamrnti ad articoli di approfodimento si parte da questa pagina di macitynet.