Segway presenta la sedia a rotelle elettrica stile Professor X

Se da un lato i monopattini iniziano finalmente a entrare di diritto tra i mezzi utilizzabili nelle città, dall’altro il mondo dell’elettrico non sembra volersi arrestare, con Segway protagonista del settore. La società presenta in queste ore un EV che sembra la sedia a rotelle del Professor X.

Sarà in mostra al CES 2020 ormai prossimo, prenderà il nome di S-Pod (foto in alto) e peserà circa 150 chilogrammi. Sarà in grado di navigare a una velocità massima di 40 chilometri all’ora e secondo il produttore sarà estremamente facile da guidare, grazie a una funzione che bilancia automaticamente il veicolo mentre è in movimento. L’attuale prototipo può percorrere circa 70 chilometri con una singola ricarica.

Oltre al concept di S-Pod, la società ha in mente di lanciare, nel futuro più immediato la Ninebot KickScooter Air T15, un nuovo scooter elettrico leggero e compatto. Il veicolo utilizza un nuovo sistema per la frenata che carica la batteria ogni volta che si rallenta o ci si ferma.

Quando non lo si guida, il T15 può piegarsi per facilitare in circa sette secondi; in altrettanto tempo si riuscirebbe ad aprire. Il telaio è anche resistente all’acqua certificato IPX5, e il motore da 300 watt può spingere lo scooter a 20 chilometri all’ora e farlo salire per una pendenza del 15 percento senza rallentare. Inoltre, la batteria da 144 wattora impiega circa due ore e mezza per caricarsi e presenta un’autonomia massima di 15 chilometri.

Ninebot prevede di vendere KickScooter Air T15 a 699,99 dollari, stresso prezzo per l’S-Pod.

Entrambi i prodotti saranno in mostra al CES 2020.

