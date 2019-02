Sennheiser in offerta su Amazon con cuffie Ambeo, ANC, Lightning e la serie Momentum

Sfogliate la nuova selezione di cuffie Sennheiser in offerta su Amazon perché è proprio qui che potreste trovare la cuffia che stavate cercando e pagarla meno del previsto. Grazie alla promozione attualmente attiva è infatti possibile comprare a prezzo ribassato decine di modelli diversi e quindi in grado di accontentare le esigenze più disparate.

Tra i tanti non possiamo non citare Sennheiser Ambeo Smart, un particolare paio di auricolari Lightning con cattura audio binaurale, capaci cioè di teletrasportare virtualmente l’utente nel campo sonoro originale per ascoltare i suoni provenire da tutte le direzioni (qui trovate un nostro approfondimento), oppure le Sennheiser PXC 550, cuffie progettate per i viaggi più lunghi grazie alle 30 ore di autonomia anche con cancellazione del rumore attiva e capaci di offrire audio di alta qualità personalizzabile con l’app Sennehiser CapTune (maggiori dettagli qui).

In offerta trovate anche buona parte della serie Momentum, cuffie di fascia alta di cui in passato abbiamo avuto il piacere di provare qualche modello (qui e qui trovate le nostre recensioni) e altre che invece abbiamo avvistato in una delle scorse edizioni del Consumer Electronics Show di Las Vegas.

L’elenco completo dei modelli in offerta è disponibile a questa pagina: di seguito invece vi proponiamo una selezione di quelli che riteniamo più interessanti e con il maggior sconto attualmente attivo.

