È il WC la nuova frontiera dei sensori per la salute

Possiamo trovare strumenti per monitorare lo stato della salute al polso e alle dita di varie persone, dispositivi utili per raccogliere dati sul battito cardiaco, monitorare il sonno e dati sulla temperatura corporea. Le ultime novità non questo ambito riguardano i water con sensori per le urine, in grado di monitorare biomarcatori relativi a idratazione, nutrizione e altro ancora.

La francese Withings propone U-Scan Nutrio e U-Scan Calci, due sensori per WC che avevamo visto in anteprima al CES 2023 di Las Vegas e che ora sono disponibili, pensati per monitorare alimentazione e la presenza di calcoli renali analizzando l’urina.

Questi supporti devono essere collocati sulla parete del WC e appaiono come dei gusci in miniatura. Rispetto al principale concorrente, il Dekoda di Kohler, non sfruttano una fotocamera ma un sensore termico e cartucce intercambiabili con sensori biochimici miniaturizzati; a detta di Withings bastano poche gocce di urina per l’analisi dei campioni.

L’utente che usa questi dispositivi può visualizzare su un’app companion risultati quali: idratazione, equilibrio nutrizionale e trend sul calcio. Sfruttando Withings+ è possibile ottenere valutazioni personalizzate della salute con raccomandazioni e ulteriori approfondimenti dai dati ottenuti dall’urina.

È necessario pianificare l’attivazione del sensore e tra un’analisi e l’altra il dispositivo (autopulente) dura fino a 3 ore senza essere ricaricato. Le cartucce (quando terminano posso essere inviate all’utente automaticamente) durano fino a tre mesi ma la loro durata può variare, in base alla frequenza di utilizzo.

In un comunicato nel quale si parla del nuovo prodotto, Eric Carreel, fondatore e presidente di Withings, spiega che i vari dati che è possibile ricavare dalle analisi dell’urina consentono di ottenere un quadro completo della salute di una persona. Andare in bagno è una attività che facciamo tutti quotidianamente e, al contrario dei tracker da polso non c’è il rischio di dimenticare di indossarli quando si esce o si va a letto.

Il produttore sottolinea che ogni giorno scarichiamo letteralmente nel water informazioni che potrebbero essere cruciali per la salute, e dispositivi del genere sono utili per consentire a tutti di ottenere dati vari, rivelando informazioni nutrizionali chiave sulla risposta del corpo a diversi alimenti.

Tutto bello ma costoso

Queste informazioni e raccomandazioni hanno però un costo non indifferente. Il pacchetto “Proattivo” (con approccio preventivo) che consente di effettuare 22 test costa 350€ e altri 100€ sono richiesti ad ogni rinnovo (con una cartuccia e polvere per la pulizia); il pacchetto “Intensivo” che propone un approccio completo al monitoraggio della nutrizione costa 430€ e 180€ per il rinnovo (che include due nuove cartucce e una polvere per la pulizia del lettore). A questi costi bisogna aggiungere il servizio Withings+ per 99,95€$ l’anno o 9,95€ al mese.