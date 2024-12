Sconto mini compressore buono per tutto, solo 19,99 euro

Pubblicità Vi abbiamo già presentato diversi mini compressori in offerta. Questo accessorio, utile per ripristinare la pressione negli penumatici di biciclette, moto, scooter, monopattini, auto e giochi, sono un prodotto molto popolare e tanti sono gli sconti. Non abbiamo però mai visto un prezzo come quello del Cyplus che costa 19,99 euro, quel che costa una pompa a pedale, praticamente. Come accennato questo accessorio, prodotto da un marchio conosciuto nel campo delle due ruote, compete in tutto con quello che si può gonfiare con i prodotti più noti e qualificati. Offre una pressione massima di 150 PSI e un flusso d’aria di 20 L/Min. Una volta completamente carico, impiega meno di 2 minuti per gonfiare uno pneumatico di un’auto 195/65R15 da 29 PSI a 36 PSI e meno di 2 minuti per gonfiare completamente uno pneumatico di una mountain bike. Il grande schermo visualizza accuratamente la pressione dei pneumatici in tempo reale o la pressione preimpostata. Dispone di 4 modalità di lavoro preimpostate e 2 unità di misura della pressione – PSI e BAR. La pompa si fermerà automaticamente una volta raggiunta la pressione preimpostata. Da notare che funziona anche come power bank da 4000mAh. Quando il telefono o il ciclo computer si scaricano durante il viaggio, potrete utilizzare la porta USB-C di ingresso/uscita sul lato per invertire l’alimentazione e usarla come power bank. Nella confezione trovate un adattatore per le valvole Presta, un tubo flessibile utile per auto e modo e un ago per i palloni. Questo compressore costava 35 €. Oggi lo comprate a solo 19,99 € un prezzo eccellente che non abbiamo mai visto per questo tipo di accessori.

Offerte Speciali Il potentissimo MacBook Pro 14 pollici con M4 Max scontato di 300€ su Amazon Su Amazon va in sconto il potentissimo MacBook Pro M4 Max con schermo da 14" e 32 GB di memoria. Risparmio da 300 € sul prezzo Apple

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.