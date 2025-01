Apple TV Plus francese non parla abbastanza francese

Pubblicità

Apple TV+ ha firmato un accordo con organismi in rappresentanza del settore audiovisivo francese che prevedono impegni di investimenti in produzioni locali ed europee.

Lo riferisce il sito Deadline spiegando che l’accordo (legato a quello che Oltralpe è noto come “decreto SMAD)” non riguarda il cinema ma obblighi a reinvestire il 20% del fatturato realizzato in Francia in produzioni francesi, europee e in lingua francese, privilegiando quelle indipendenti, in cambio di un accesso più veloce al mercato.

La direttiva in questione è già applicata per i canali tv, attraverso cui passa un importante sostegno economico al settore media. Il 70% di tali impegni è diretto a produzioni indipendenti di produttori francesi ed europei che detengono i diritti di proprietà intellettuale.

Animatori professionisti, produttori e distributori quali AnimFrance, SATEV, SEDPA, SPI, USPA e SACD hanno accolto con favore l’accordo.

“Questo accordo conferma la volontà di Apple TV+ di compiere ulteriori passi nell’integrazione con il sistema di regolamentazione francese”, si legge in una dichiarazione congiunta. “Riflette una visione condivisa tra le parti su temi di diversità, rinnovamento e influenza sulla creazione audiovisiva francese”.

Apple TV+ è arrivata in Francia nel novembre 2019 e da allora sono stati prodotti vari film originali francesi, inclusa la serie thriller “Liaison” con Eva Green e Vincent Cassel, la serie drammatica “La Maison”, con protagonista lo stilista Vincent Ledu (Lambert Wilson) e la serie thriller in arrivo “A L’ombre Des Forets” con Benoît Magimel e Mélanie Laurent.

Accordi simili a quelli siglati con Apple sono stati già firmati anche con Netflix e Amazon.

