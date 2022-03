Shazam di Apple ora consiglia i concerti

Shazam ora suggerisce anche le informazioni sui concerti associati a una canzone. Il servizio, nato nel 1999 – e giunto su iPhone dieci anni dopo – per far conoscere il titolo di un brano e l’artista che lo ha realizzato semplicemente ascoltandone uno spezzone, adesso è in grado di individuare e mostrare i prossimi spettacoli di musica dal vivo associati a quel brano o quell’artista.

Il servizio, acquistato da Apple nel 2017 per 400 milioni di dollari, si arricchisce così di una nuova funzione che acquisisce tali dati dalla piattaforma Bandsintown di raccomandazione degli eventi. Le nuove pagine generate dal sistema sono accessibili sia dall’app iOS che da quella Android, non solo quando si esegue la registrazione di una canzone ma anche quando la si cerca manualmente nell’app o tramite il sito web di Shazam.

Così, insieme alle informazioni del brano, adessocon Shazam è possibile scoprire quali sono i concerti previsti e i dettagli sui biglietti disponibili per i prossimi spettacoli nelle vicinanze, con la possibilità di acquistarli direttamente da lì. Aprendo la pagina di un artista sarà anche possibile trovare date, orari e luoghi dei prossimi spettacoli dal vivo e selezionarne uno per visualizzare ulteriori informazioni sul tour.

«Shazam ha una lunga storia di innovazione nella scoperta della musica e nel collegamento di artisti e fan» ha dichiarato il vicepresidente di Apple Music e Beats, Oliver Schusser. Secondo il dirigente questa nuova funzione contribuirà ad aumentare l’esposizione degli artisti, specialmente adesso, in vista di un ritorno della musica dal vivo.

Da quando con iOS 14.2 lo strumento Shazam è divenuto accessibile direttamente dal Centro di Controllo di iPhone è già stato utilizzato oltre un miliardo di volte al mese, diventando uno strumento piuttosto familiare per gli amanti della musica. Con questa nuova funzione, che va oltre l’identificazione delle tracce e il collegamento ad Apple Music, il servizio diventa ancora più attraente.