DJI Matrice 30 è il drone che può volare in qualsiasi scenario

DJI è ormai entrata nel mondo dei droni Enterprise, e l’ultima sua fatica ne è la conferma: il costruttore ha svelato Matrice 30 (aka M30), un drone con resistenza alla polvere e all’acqua IP55 che gli consente di volare con qualsiasi condizione meteo, dalla pioggia battente, al forte vento e persino in aree ghiacciate. Come prevedibile trattandosi di un dispositivo professionale, il prezzo è tutt’altro che abbordabile.

Può volare ad altitudini fino a 5.000 metri sul livello del mare (con le eliche giuste) e sopravvivere anche a temperature comprese tra -15 e 50 gradi Celsius. Anche il controller RC Plus incluso è in grado di superare facilmente un acquazzone grazie a un corpo classificato IP54.

DJI Matrice 30 può anche piegarsi con la pressione di un pulsante. La batteria auto-riscaldante dura 41 minuti, con la custodia di ricarica può portare il drone dal 20 al 90 percento in 30 minuti. Il drone DJI M30 pieghevole, pesa 3,77 kg e gode di due sensori da 48 megapixel con zoom 5X e grandangolare da 12 megapixel, con tanto di telemetro laser. La versione del drone M30T si distingue, invece, per la presenza di una termocamera.

Una variante dell’M30 supporterà un prossimo DJI Dock che, come altre stazioni di droni, consente al quadricottero di volare su rotte programmate e atterrare autonomamente per ricaricarsi tra un decollo e l’altro. I suoi impieghi sono molteplici, come ad esempio il controllo di cantieri in aree in cui è consentito l’uso di droni oltre la linea di vista. Il dock è resistente alla polvere e all’acqua, include una propria stazione meteorologica e ha sia un backup della batteria che un supporto dongle 4G per mantenerlo in funzione.

DJI ha iniziato ad accettare ordini per l’M30 attraverso un modulo di contatto. Il dock sarà disponibile nel quarto trimestre del 2022 e i proprietari di droni M300 RTK potranno anche acquistare un nuovo sensore Zenmuse H20N con visione notturna “starlight-grade”.

Il prezzo in USA per la versione base di DJI Matrice 30 parte da 9.999 dollari (poco meno di 9.000 euro) con telecomando, due batterie, custodia di ricarica. Un M30T con una termocamera parte, invece, da 13.999 dollari, circa 12.540 €.

