Shovel Knight Dig è su Apple Arcade

Arriva su Apple Arcade un brand che piacerà certamente a tutti gli amanti dei giochi vecchia scuola. Shovel Knight Dig porta sulle piattaforme apple la nota mascotte, anche de in versione Sig, ossia proponendo meccaniche in verticale che porteranno il giocatore a scavare nelle profondità.

La trama che sta dietro al titolo è tra le più semplici: Drill Knight e la sua banda di spietati scavatori hanno deciso di attaccare il tranquillo accampamento di Shovel Knight e appropriarsi del suo bottino, lasciando al cavaliere un’unica opzione, ossia quella di impugnare la sua fedele pala e iniziare a scavare per acciuffarli.

In gioco l’utente potrà incontrare nuovi amici e nemici, visitare luoghi singolari e scegliere il giusto equipaggiamento per portare a termine la missione, in un’impresa che ti condurrà nelle viscere della terra. Quasi come in un Platform, il giocatore potrà attaccare e farsi strada a colpi di pala, solo che non si muoverà per vie orizzontali, bensì per vie verticali, in una nuova avventura tutta da scavare.

A livello grafico questa avventura richiama quelle tipiche del brand, ossia propone una grafica pixel art, in high color e accompagnata da un audio davvero ben fatto. Il mondo di Shovel Knight si fregia questa volta di una maggiore fluidità nelle animazioni, anche grazie allo scalini dell’immagine, alla rotazione e all’effetto parallasse. I livelli sono generati casualmente così che ogni missione sarà diversa dalla prima.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l'anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo.